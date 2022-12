QUIZ. Te galerie handlowe zna każdy zakupoholik! Wiesz, w jakich miastach się znajdują?

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

W Szczecinie zrobiło się biało. Ale to nie z powodu śniegu

To trzeba zobaczyć!

Galerie handlowe znajdują się zarówno w dużych metropoliach jak i w mniejszych miastach. Przyciągają bogatą ofertą sklepów, restauracji, lokali rozrywkowych i innych atrakcji. Niektóre galerie handlowe zyskały ogólnopolską sławę i są odwiedzane przez klientów z najdalszych zakątków kraju. Czy jesteście w stanie określić, w jakich miastach się znajdują? Rozwiążcie nasz quiz! Dla prawdziwego zakupoholika wynik 10/15 to absolutne minimum!

QUIZ. Znane galerie handlowe w Polsce. Wiesz, w jakich miastach się znajdują? Pytanie 1 z 15 Na początku będzie łatwo. ZŁOTE TARASY znajdują się... w Krakowie w Warszawie w Gdańsku Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Razem czy osobno? Nie daj się zagiąć dziecku z podstawówki!

» Jesteś prawdziwym TELEMANIAKIEM? Znasz te seriale? Zgarnij komplet punktów

» Czy potrafisz rozróżniać KOLORY? Z wynikiem 10/15 jesteś prawdziwym MISTRZEM!

» Czy jesteś mistrzem ortografii? UDOWODNIJ TO! 10/15 to podstawa!

» Ten błąd popełniają TYSIĄCE Polaków! SPRAWDŹ czy piszesz poprawnie końcówki "-ą" i "-om"

» Te miejsca są znane w całej Polsce. Rozpoznasz je na tych zdjęciach?

» Które miasto jest większe? Naprawdę MOCNO się zdziwisz!

» Po ustach, nodze lub... PUPIE! Czy rozpoznasz gwiazdę po TEJ części ciała?

» "Królowe życia" biją rekordy popularności! Co wiesz o bohaterach hitu telewizji?

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.