Niemcy ostrzegają turystów przed kłopotami. "Nie zabierajcie ich do Polski!"

Nowe wytyczne w związku z kontrolami na granicy

Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od prawie dwóch lat, co często wiąże się z utrudnieniami dla osób wjeżdżających do tego kraju z Polski. Teraz, po wprowadzeniu czasowych kontroli przez polski rząd, z podobną sytuacją mają również do czynienia osoby podróżujące w przeciwnym kierunku. W związku z tym Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaktualizowało wytyczne dotyczące podróży i bezpieczeństwa. Zawierają one również ważne ostrzeżenie dla wszystkich kierowców, którzy planują podróż do Polski. Jak informuje portal MOZ.de, rząd zwraca przede wszystkim uwagę na potencjalne utrudnienia i ostrzega przed konsekwencjami związanymi z brakiem przestrzegania przepisów.

Dłuższy czas przejazdu i obowiązek posiadania dokumentów

Niemiecki rząd ostrzega między innymi, że z powodu kontroli przed przejściami granicznymi mogą się tworzyć kolejki, co może mieć wpływ na wydłużenie czasu podróży. Niemiecki MSZ przypomina również o obowiązku posiadania dokumentu tożsamości, czyli paszportu lub dowodu osobistego. Obowiązek dotyczy wszystkich podróżujących.

Brak odpowiedniego dokumentu może skutkować poważnymi problemami na granicy, a przede wszystkim brakiem możliwości wjazdu do Polski i zawrócenia przez strażników granicznych, o czym przekonali się już niektórzy obywatele Niemiec, którzy zapomnieli o dokumentach i z tego powodu nie zostali wpuszczeni na terytorium Polski.

Ważne ostrzeżenie dotyczące przewozu osób

Resort ostrzega również, że pomoc w nielegalnym wjeździe lub tranzycie przez Polskę może być surowo karana – zarówno karą pozbawienia wolności, jak i wysokimi grzywnami. Z tego powodu - jak informuje portal MOZ.de - zdecydowanie odradza się zabieranie nieznajomych osób samochodem i przewożenie ich przez granicę. Przypadkowy autostopowicz może się okazać osobą, która z różnych przyczyn nie może zostać wpuszczona do Polski, a to może zostać potraktowane jako przemyt osób przez granicę.

Jak uniknąć problemów na granicy?

Żeby uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy polsko-niemieckiej, podróżni powinni pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Zawsze należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości

Nie należy zabierać nieznajomych osób do samochodu w celu przewiezienia ich przez granicę.

Należy na bieżąco śledzić informacje o sytuacji na granicy i ewentualnych utrudnieniach.

Należy być przygotowanym na kontrole i współpracować ze służbami.

Przestrzeganie powyższych zasad sprawi, że podróż z Niemiec do Polski powinna przebiec sprawnie i bezproblemowo.

Wprowadzone 7 lipca kontrole na granicy mają potrwać do 5 sierpnia. Nie jest wykluczone, że zostaną przedłużone.

Sonda Czy popierasz decyzję o przywróceniu kontroli granicznych z Niemcami i Litwą? Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze Nie, to utrudni życie zwykłym ludziom Nie mam zdania Popieram, ale tylko na krótki czas