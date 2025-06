Spis treści

Pytanie od niemieckiego celnika może zaskoczyć

Na coraz częściej spotykane zjawisko zwraca uwagę niemiecka adwokat dr Kamila Mathiess, która na co dzień pracuje z Polakami. Mianowicie niemieccy celnicy, podczas kontroli granicznej mogą zadać nam pytanie dotyczące pewnego nałogu.

- Rauchen Sie? - może zapytać funkcjonariusz, co znaczy: "czy pan/pani pali papierosy?". - A jakie papierosy pan/pani lubi? - to kolejne pytanie, gdy na pierwsze odpowiemy twierdząco.

I to nie jest żart. Z takim pytaniem spotkaliśmy się już pod koniec 2023 roku, gdy Niemcy rozpoczęli pierwsze mobilne kontrole graniczne w związku z kryzysem migracyjnym.

Błędna odpowiedź może słono kosztować

Oczywiście nic złego, gdy odpowiedź będzie zgodna z prawdą. Palacze, nawet, gdy wstydzą się swojego nałogu, nie powinni go ukrywać w rozmowie z celnikiem. Pytania są jednak bardzo podchwytliwe. Gdy okaże się, że odpowiedź jest niewłaściwa, mogą nam grozić poważne konsekwencje - grzywna, a nawet więzienie!

- Ostatnimi czasy celnicy często pytają czy palicie papierosy - mówi dr Kamila Mathiess w krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. - A wiecie dlaczego? Nie, że się wami interesują, czy dbają o zdrowie - dodaje pani adwokat.

Prawniczka tłumaczy

Gdzie jest zatem przysłowiowy haczyk? Okazuje się, że chodzi o przewóz papierosów przez granicę, który jest dokładnie określony przepisami.

- Oni robią to dlatego, że jak znajdą papierosy po przeszukaniu samochodu, a wy odpowiecie, że nie palicie, to od razu macie dwa postępowania. Naliczą wam akcyzę i macie postępowanie karne o oszustwo podatkowe, bo przewożenie papierosów jest dozwolone tylko na własny użytek, bez zgłoszenia w urzędzie celnym.

Oznacza to, że w takim przypadku nie można przewozić nawet małej, dozwolonej ilości dla kogoś innego.

- Dlatego te podstępne pytania "czy pali pani papierosy?" - dodaje dr Kamila Mathiess.

To jednak nie jedyny problem, który może nas spotkać.

- A jeśli znajdą np. 10 sztang i każda sztanga będzie innej marki, to też jest problem i wtopa, ponieważ większa ilość to jest tylko dla siebie i na własny użytek - podkreśla prawniczka.

Nałogowi palacze mogą więc przewieźć więcej papierosów, jednak udowodnienie tak silnego nałogu może być niełatwym zadaniem.

Ile papierosów można wwieźć do Niemiec?

Według obowiązujących przepisów, przy przewozie wyrobów tytoniowych do Niemiec obowiązują następujące limity:

800 szt. papierosów (40 paczek po 20 szt.)

lub 400 szt. cygaretek

lub 200 szt. cygar

lub 1 kilogram tytoniu.

Limity te dotyczą wyłącznie osób niepalących, gdyż dotyczą "własnego użytku". Jak podkreśla w swoim nagraniu dr Mathiess, gdy celnicy stwierdzą, że używki nie są przeznaczone dla ich posiadacza lub mogą być przeznaczone na sprzedaż, będziemy musieli zapłacić cło, albo towar zostanie skonfiskowany. Warto mieć na uwadze, że za przemyt papierosów w Niemczech grozi kara grzywny, a nawet więzienia.

Podobne limity dotyczą przewożenia do Niemiec innych towarów, m.in. alkoholu. Warto więc zwracać uwagę, co wkładamy do bagażu przed wyjazdem do naszego zachodniego sąsiada.

