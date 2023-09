W Niemczech to towar luksusowy, w Polsce pije się je litrami w parku. Niewiarygodne, że tyle kosztuje to piwo za granicą

Na terenie Unii Europejskiej można swobodnie przewozić alkohol i papierosy. Jednak dotyczy to wyłącznie ilości na użytek własny. Istnieją limity, których należy przestrzegać, żeby uniknąć poważnych kłopotów.

Ile alkoholu można wwieźć do Niemiec?

Jeśli przewozimy przez granicę alkohol na użytek własny, nie musimy mieć powodów do obaw. Jednak ta ilość jest pojęciem względnym, gdyż "własny użytek" dla każdego może być zupełnie inny, dlatego wprowadzono następujące limity:

10 litrów wyrobów spirytusowych

lub 20 litrów alkoholizowanego wina

lub 90 litrów wina, w tym maks. 60 litrów wina musującego

lub 110 litrów piwa.

Ile papierosów można przewieźć przez granicę polsko-niemiecką?

Podobne zasady dotyczą wyrobów tytoniowych. Przy ich przewozie do Niemiec obowiązują następujące limity:

800 szt. papierosów (40 paczek po 20 szt.)

lub 400 szt. cygaretek

lub 200 szt. cygar

lub 1 kilogram tytoniu.

Jakie sankcje grożą za przekroczenie limitu?

Co może grozić za przekroczenie limitu alkoholu i wyrobów tytoniowych przewiezionych do Niemiec? W takiej sytuacji można zostać posądzonym o przemyt, a to już grozi sprawą w sądzie i jest zagrożone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 5.