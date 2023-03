GUS: Inflacja w Polsce 18,4%. Polacy szukają oszczędności za granicą

Według najnowszych danych GUS, inflacja w Polsce wyniosła 18,4 procenta w ujęciu rocznym, co daje wzrost cen z miesiąca na miesiąc. Wiele osób szuka oszczędności, nawet poza granicami kraju. Z tego sposobu korzystają przede wszystkim mieszkańcy regionów położonych tuż przy zachodniej granicy. Polacy mieszkający na pograniczu jeżdżą na zakupy do przygranicznych niemieckich miejscowości, by znaleźć tam tańsze odpowiedniki polskich produktów. Inflacja w Niemczech jest zdecydowanie niższa niż w Polsce i wynosi 8,7 procenta, co sprawia, że ceny rosną tam wolniej. Czy przekłada się to na wartość zakupów? Czy nadal opłaca się jeździć na zakupy do Niemiec, gdzie jeszcze do niedawna wiele produktów było tańszych niż u nas?

Czy w Niemczech jest taniej?

Wybraliśmy się na zakupy do niemieckiego miasta Schwedt, położonego tuż przy granicy z Polską i zrobiliśmy zakupy w sklepie sieci Lidl, która jest również obecna w Polsce. Ile kosztują zakupy w Niemczech? Czy jest taniej niż u nas, czy jednak ceny są wyższe niż kiedyś? Czy wciąż można kupić w Niemczech tańszy cukier? Sprawdźcie w poniższej galerii!