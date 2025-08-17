Przychodzisz na klubu fitness - stosuj się do zasad!

Właściciele siłowni coraz częściej decydują się na stanowcze kroki wobec osób, które nagminnie łamią regulamin i psują atmosferę w klubie. Nie chodzi tylko o nieumyte hantle czy głośne rozmowy przez telefon. Niektóre zachowania są na tyle rażące, że skutkują natychmiastowym usunięciem z obiektu, a nawet zakazem powrotu.

"Płacę więc mogę wszystko!"

Niestety zdarzają się klienci, którym wydaje się, że wszystko mogą... bo kupili karnet. To żadna wymówka, bo za karnet płacą wszyscy. I wszystkim należy się komfort.

— Zdarza się, że musimy interweniować, bo niektórzy myślą, że skoro płacą za karnet, to mogą wszystko. A to nieprawda. W pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo i komfort innych ćwiczących — mówi Michał, trener personalny ze szczecińskiego klubu fitness. — Najczęściej problemem jest brak higieny, niestosowne zachowanie wobec kobiet i niszczenie sprzętu. W takich przypadkach nie ma litości – dodaje.

10 zachowań, które dyskwalifikują cię z siłowni

Zasady panujące w klubach fitness nie są po to, by uprzykrzać życie – wręcz przeciwnie. Mają one sprawić, że wspólna przestrzeń do ćwiczeń będzie komfortowa, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich. Jeśli nie potrafisz dostosować się do podstawowych reguł, może warto przemyśleć, czy siłownia to na pewno miejsce dla ciebie.

