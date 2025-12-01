Zapożyczenia – językowa codzienność

Język polski od wieków chłonął wpływy sąsiadów. Niemieckie słowa trafiały do nas przez handel, rzemiosło, wojsko czy życie codzienne. Z czasem tak mocno się zadomowiły, że trudno wyobrazić sobie polszczyznę bez nich. Co ciekawe, wiele z nich brzmi swojsko, a jednak ich brzmienie i znaczenie zostało kiedyś „pożyczone”.

Historia ukryta w słowach

Niektóre zapożyczenia pojawiły się już w średniowieczu, inne w czasach zaborów, jeszcze inne słowa przyszły do nas dopiero w XX wieku. Często były to określenia praktyczne – związane z handlem, techniką czy wojskowością. Dziś używamy ich w zupełnie innych kontekstach, nie zdając sobie sprawy, że ich źródło tkwi w języku naszych zachodnich sąsiadów.

Językowa codzienność pełna niespodzianek

Wyobraź sobie, że niemal każdego dnia wypowiadasz słowa, które wcale nie są „czysto polskie”. To jak mała podróż w czasie – bo za każdym z nich kryje się historia kontaktów kulturowych, wspólnego życia i przenikania się języków.

Zajrzyj do naszej galerii i przekonaj się, że mówisz... po niemiecku!

Przygotowaliśmy zestawienie 35 popularnych polskich słów pochodzących z języka niemieckiego. Każde z nich zostało krótko opisane – skąd się wzięło, jak zmieniało swoje znaczenie i dlaczego tak mocno zakorzeniło się w polszczyźnie. Gwarantujemy, że niejedno z nich cię zaskoczy!

Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, które słowa codziennie wypowiadasz, nie mając pojęcia, że mają niemieckie korzenie!

