Program Społecznik pozwala odryć nowe talenty. Czy to nowe gwiazdy?

Ogólnopolski Przegląd Talentów Wokalnych 4U2 już po raz trzeci

- Jest to trzecia edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Talentów Wokalnych 4U2 - mówi Maciej Kozłowski, organizator wydarzenia. - Któregoś dnia, ponieważ sam gram w zespole, sam zdenerwowałem się, że jest sporo takich konkursów i one wszystkie są ustawione z góry, więc stwierdziłem, że zrobię konkurs, który nie jest ustawiony, w którym wszystko jest pracą wolontariuszy i nagrody są rzeczywiście rzeczowe do zdobycia.

Efektem tych działań jest Ogólnopolski Przegląd Talentów Wokalnych 4U2, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i jest efektem ciężkiej pracy wielu wolontariuszy.

- Mam nadzieję, że to wychodzi coraz lepiej - dodaje pan Maciej. - Jest to dopiero trzecia edycja. Wszystko robimy tak naprawdę I przez wolontariuszy, więc jest to ciężka praca, ale opłacalna. Ja to widzę z roku na rok.

Program Społecznik wspiera młode talenty

Dużym wsparciem dla organizacji wydarzenia okazało się dofinansowanie z Programu Społecznik.

- Marszałek województwa zachodniopomorskiego i program Społecznik bardzo nam pomogli - podkreśla organizator 4U2. - W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie i mogliśmy między innymi przeznaczyć te środki też na jakąś dodatkową promocję. Do tego oczywiście mogliśmy zakupić sprzęt audio do górnej sali, więc jak najbardziej program Społecznik umożliwił, że trzecia edycja poziomem wkroczyła w nową erę.

Jak się okazuje, takie wydarzenie to nie tylko przyjemność, ale ogrom pracy i często trudne decyzje. Jurorzy nie mają łatwego zadania.

- Przede wszystkim praca jurora zaczyna się już na samym początku, kiedy spływają do nas wstępne zgłoszenia, kiedy właśnie decydujemy się, jakie osoby u nas wystąpią - mówi Klara Kraszewska, jurorka. - Dzisiaj wystąpiły naprawdę niesamowite osoby, świetne interpretacje, bardzo wiele wrażliwości, więc na pewno te obrady były bardzo burzliwe.

"Wszystko było na profesjonalnym poziomie"

Najważniejsi są jednak uczestnicy, wśród których trafiają się prawdziwe talenty.

- Bardzo się ucieszyłam, bo też bardzo lubię to miasto, więc naprawdę powinniśmy znać takie wydarzenia kulturowe i będzie się bardziej rozwijać, żeby był większy rozgłos tego wszystkiego - mówi Maja Ostapiuk, uczestniczka przeglądu.

- Bardzo mi się podobało. Jest bardzo ciepłe, ciepła atmosfera - dodaje kolejna uczestniczka, Lilit Minasyan. - Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Był soundcheck, wykonaliśmy utwory i wszystko było bardzo na profesjonalnym poziomie.

Program Społecznik zmienia otoczenie

To kolejna inicjatywa, która jest dowodem na to, że program Społecznik faktycznie zmienia nasze otoczenie. Pomysłodawcą tego programu jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: spolecznik.karrsa.eu oraz na specjalnej stronie www.se.pl/program-spolecznik.

Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinansowanych działań.