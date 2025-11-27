Mroczna legenda w Pobierowie

Na zachodnim krańcu Pobierowa (woj. zachodniopomorskie), w lesie tuż przy klifie i zaledwie kilkaset metrów od ogromnego Hotelu Gołębiewski, stoi blisko stuletni budynek, który od lat budzi emocje i owiany jest mroczną legendą. To dom przy ul. Grunwaldzkiej, który według lokalnych przekazów miał należeć do Evy Braun – partnerki, a później żony Adolfa Hitlera. Choć historycy nie potwierdzają jednoznacznie tych doniesień, sama legenda wystarczyła, by willa stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego.

Ruina wystawiona na sprzedaż za zawrotną cenę

Budynek powstał w latach trzydziestych XX. wieku. Obecnie jest w opłakanym stanie – opuszczony, zniszczony, pokryty graffiti. Mimo to, nieruchomość została wystawiona na sprzedaż za zawrotną cenę miliona euro! Ogłoszenie pojawiło się na niemieckim portalu branży nieruchomości, gdzie obiekt opisano jako „historyczny dom w wyjątkowej lokalizacji, zaledwie 50 metrów od plaży”.

Turystyczna ciekawostka czy inwestycyjna perełka?

Rzekomy "dom Evy Braun" od lat przyciąga turystów, którzy chcą zobaczyć miejsce owiane aurą tajemnicy. Jedni traktują go jako ciekawostkę, inni jako symbol trudnej historii regionu. Teraz pojawia się pytanie: czy znajdzie się inwestor gotowy wyłożyć tak ogromną sumę na ruinę, której największą wartością jest legenda?

Historia sprzedaje się najlepiej

Choć autentyczne związki budynku z Evą Braun pozostają niepewne, sama opowieść wystarczyła, by o nieruchomości zrobiło się głośno nie tylko w Polsce. Niemieckie media traktują willę przede wszystkim jako atrakcję turystyczną i element lokalnego mitu, a nie potwierdzony fakt historyczny, podkreślając jej unikalną lokalizację – w lesie, przy klifie, tuż nad Bałtykiem.

Willa w Pobierowie to przykład, jak historia – nawet ta najbardziej mroczna – potrafi przyciągać uwagę, a także wpłynąć na realną wartość nieruchomości.

