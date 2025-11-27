Usuną tysiące obiektów z dna Bałtyku. Prace pochłoną miliony złotych

2025-11-27 7:42

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych zajmie się usunięciem z dna morskiego ok. 4800 obiektów na obszarze 162 hektarów, gdzie powstać ma falochron portu zewnętrznego w Świnoujściu. Prace wycenione na 22,8 mln zł mają zostać wykonane w osiem miesięcy. Co kryje dno Bałtyku i jakie tajemnice zostaną odkryte podczas oczyszczania?

Falochron w Świnoujściu

Falochron w Świnoujściu
Umowa na oczyszczenie dna Bałtyku podpisana

Umowę na oczyszczenie z obiektów niebezpiecznych akwenu, na którym planowany jest falochron (3,6 km) nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu podpisali we wtorek dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz i prezes PRCiP Marcin Świerżewski. Wartość kontraktu to prawie 23 mln zł.

- Do sprawdzenia i oczyszczenia jest ok. 4800 obiektów na obszarze około 160 hektarów. Czas wykonania osiem miesięcy – poinformował Zdanowicz.

Podwodne prace w ekstremalnych warunkach

Prezes PRCiP w rozmowie z PAP wyjaśnił, że ponad 160 ha dna morskiego sprawdzać będą cztery zespoły, złożone z trzech nurków i jednostki pływającej, z której prace koordynuje kierownik zespołu.

- Wchodzimy na akwen, kiedy pogoda nam nie sprzyja. Zespoły będą pracowały w ekstremalnie trudnych warunkach. Ponad cztery tysiące razy musimy zejść na dno, na 10 metrów, i wypłynąć. Praca jest bardzo ciężka. Nurek niejednokrotnie musi zagłębić się w dno na cztery metry. Po prostu kopać – wyjaśnił Świerżewski.

Co kryje dno Bałtyku? Niewybuchy, żelazne przedmioty i cenne artefakty

Na razie nie wiadomo, co znajduje się w morskim dnie, gdzie ma być budowany falochron. 4800 obiektów, które wykryto podczas skanowania ferromagnetycznego, to mogą być niewybuchy, różnej wielkości żelazne przedmioty.

- Człowiek w każdym wypadku musi odsłonić, zdiagnozować, z czym mamy do czynienia – powiedział Świerżewski.

Wyjaśnił, że małe obiekty będą wydobywane przez płetwonurków zatrudnionych przez PRCiP, natomiast większe – przez Marynarkę Wojenną.

- Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Jeśli znajdziemy jakieś cenne artefakty, zostaną one odpowiednio zachowane i zakonserwowane – zaznaczył dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Nowy port w Świnoujściu – inwestycja kluczowa dla Polski

Urząd Morski w Szczecinie realizuje morską część inwestycji, którą Ministerstwo Infrastruktury nazwało Przylądkiem Pomerania. To port zewnętrzny o powierzchni 186 ha, którego integralną częścią ma być terminal, przystosowany do przyjmowania 400-metrowych kontenerowców. Inwestycja, której koszty szacowane są na 10 mld zł, ma być gotowa na przełomie 2029 i 2030 r. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Port zewnętrzny w Świnoujściu to dla naszego rządu inwestycja kluczowa o znaczeniu strategicznym – powiedział podczas podpisania umowy w Szczecinie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

