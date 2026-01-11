Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Drugoplanowe postacie w bajkach Disneya. Nawet fani będą mieć problem
2026-01-11 4:12
Gotowi na wyzwanie dla prawdziwych znawców animacji Disneya? Sprawdź swoją wiedzę o tych, którzy stali w cieniu Myszki Miki i Kopciuszka! Ten quiz o drugoplanowych bohaterach bajek Disneya zaskoczy nawet największych fanów. Zdobądź maksymalny wynik i udowodnij, że znasz każdą, nawet najmniej znaną postać z magicznego świata Disneya!