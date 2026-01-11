QUIZ. Drugoplanowe postacie w bajkach Disneya. Nawet fani będą mieć problem

QUIZ. Drugoplanowe postacie w bajkach Disneya. O komplet punktów może wcale nie być łatwo Pytanie 1 z 10 Małpa, szaman Lwiej Ziemi. To on pokazał mieszkańcom Simbę po urodzeniu w "Królu Lwie". Jak się nazywał? Timon Pumba Rafiki Następne pytanie

