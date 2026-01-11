QUIZ. Drugoplanowe postacie w bajkach Disneya. Nawet fani będą mieć problem

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-11 4:12

Gotowi na wyzwanie dla prawdziwych znawców animacji Disneya? Sprawdź swoją wiedzę o tych, którzy stali w cieniu Myszki Miki i Kopciuszka! Ten quiz o drugoplanowych bohaterach bajek Disneya zaskoczy nawet największych fanów. Zdobądź maksymalny wynik i udowodnij, że znasz każdą, nawet najmniej znaną postać z magicznego świata Disneya!

Disney

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe
QUIZ. Drugoplanowe postacie w bajkach Disneya. O komplet punktów może wcale nie być łatwo
Pytanie 1 z 10
Małpa, szaman Lwiej Ziemi. To on pokazał mieszkańcom Simbę po urodzeniu w "Królu Lwie". Jak się nazywał?

Polecany artykuł:

QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2026 roku! Zacznij go god…

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
DISNEY