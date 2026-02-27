Kumulacja w Eurojackpot rozbita! Niemiec zgarnął dziesiątki milionów euro, a do Polski trafiły tylko „drobne"

Główna wygrana trafia do Niemiec

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła tylko jedna „szóstka”. Szczęśliwy kupon został wysłany w Niemczech, a jego właściciel wzbogaci się o 74,8 mln euro, czyli równowartość około 320 milionów złotych. To kolejny raz, gdy najwyższa pula omija Polskę szerokim łukiem.

Wylosowane liczby to: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.

Miliony płyną do calej Europy. Polska na uboczu

Choć główna wygrana była tylko jedna, to w innych krajach również posypały się wysokie kwoty.

6 wygranych drugiego stopnia – każda po ponad 430 tys. euro – odnotowano w Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Szwecji.

8 wygranych trzeciego stopnia, po prawie 182 tys. euro, trafiło do graczy z Danii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowenii i Finlandii.

Europejczycy mają więc powody do świętowania. Niestety, nie dotyczy to w pełni polskich graczy.

Polacy z wygranymi czwartego stopnia

W naszym kraju odnotowano dopiero trzy wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości około 310 tysięcy złotych. To solidne pieniądze, ale w porównaniu z milionami płynącymi do innych państw – wyglądają jak drobne.

Warto jednak pamiętać, że Eurojackpot to gra o ogromnych stawkach, a kumulacje potrafią rosnąć błyskawicznie. Kolejna szansa na wielkie pieniądze już w piątek.

Co dalej? Kumulacja startuje od nowa

Po rozbiciu puli głównej kumulacja wraca do poziomu minimalnego. W kolejnym losowaniu do wygrania będzie 10 milionów euro, czyli 45 milionów złotych, ale jak pokazuje historia – kwota ta potrafi urosnąć do astronomicznych rozmiarów.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

