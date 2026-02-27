Kumulacja w Eurojackpot rozbita! Niemiec zgarnął dziesiątki milionów euro, a do Polski trafiły tylko „drobne"

Wielkie emocje i jeszcze większe pieniądze – tak wyglądało losowanie Eurojackpot z 27 lutego. Do wygrania było aż 300 milionów złotych, ale szczęście uśmiechnęło się przede wszystkim do gracza z Niemiec. To właśnie tam padła jedyna główna wygrana, warta prawie 75 milionów euro. Polacy muszą zadowolić się znacznie skromniejszymi kwotami.

Kumulacja w Eurojackpot rozbita w Niemczech

Główna wygrana trafia do Niemiec

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła tylko jedna „szóstka”. Szczęśliwy kupon został wysłany w Niemczech, a jego właściciel wzbogaci się o 74,8 mln euro, czyli równowartość około 320 milionów złotych. To kolejny raz, gdy najwyższa pula omija Polskę szerokim łukiem.

Wylosowane liczby to: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.

Miliony płyną do calej Europy. Polska na uboczu

Choć główna wygrana była tylko jedna, to w innych krajach również posypały się wysokie kwoty.

6 wygranych drugiego stopnia – każda po ponad 430 tys. euro – odnotowano w Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Szwecji.

8 wygranych trzeciego stopnia, po prawie 182 tys. euro, trafiło do graczy z Danii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowenii i Finlandii.

Europejczycy mają więc powody do świętowania. Niestety, nie dotyczy to w pełni polskich graczy.

Polacy z wygranymi czwartego stopnia

W naszym kraju odnotowano dopiero trzy wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości około 310 tysięcy złotych. To solidne pieniądze, ale w porównaniu z milionami płynącymi do innych państw – wyglądają jak drobne.

Warto jednak pamiętać, że Eurojackpot to gra o ogromnych stawkach, a kumulacje potrafią rosnąć błyskawicznie. Kolejna szansa na wielkie pieniądze już w piątek.

Co dalej? Kumulacja startuje od nowa

Po rozbiciu puli głównej kumulacja wraca do poziomu minimalnego. W kolejnym losowaniu do wygrania będzie 10 milionów euro, czyli 45 milionów złotych, ale jak pokazuje historia – kwota ta potrafi urosnąć do astronomicznych rozmiarów.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

