Ciało Anny znaleźli w wagonie towarowym. Policjanci badają okoliczności koszmarnej zbrodni w Kamieniu Pomorskim

Kim była Anna Prus?

Anna była młodą, pogodną i lubianą dziewczyną. Mieszkała z rodzicami w Kamieniu Pomorskim, pracowała w przetwórni ryb w Dziwnowie. Bliscy wspominają ją jako osobę serdeczną, otwartą i ufającą ludziom. Marzyła o rodzinie, planowała swoje urodziny, zastanawiała się, gdzie zorganizować przyjęcie. Nigdy nie zdążyła tych planów zrealizować.

Sąsiedzi zapamiętali ją jako cichą, spokojną, ale bardzo ciepłą osobę. „Ania była bardzo spokojna i chyba nie miała wrogów” – wspomina jedna z mieszkanek w rozmowie z lokalną prasą.

Tragiczna noc na bocznicy kolejowej

3 października 1993 roku pracownik kolei natknął się na ciało młodej kobiety w jednym z wagonów towarowych stojących na bocznicy w Kamieniu Pomorskim. Okazało się, że to Anna. Została brutalnie pobita, zgwałcona i uduszona. Wszystko wskazuje na to, że sprawca – lub sprawcy – liczył, że wagon odjedzie w składzie pociągu, co utrudniłoby odnalezienie ciała. Przypadek sprawił, że tak się nie stało.

Śledztwo było zakrojone na szeroką skalę. Policja prowadziła czynności w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Przesłuchano ponad 500 świadków, wykonano liczne ekspertyzy, sprawdzano różne hipotezy. Mimo ogromu pracy nie udało się ustalić sprawcy.

Wciąż bez odpowiedzi

Rodzice Anny nie doczekali wyjaśnienia tragedii. Jej bliscy i znajomi nadal czekają na prawdę. Policjanci z Archiwum X ponownie analizują zgromadzony materiał dowodowy, korzystając z nowych narzędzi analitycznych i współczesnych metod kryminalistycznych.

– Każda informacja, nawet ta, która może wydawać się błaha, może przyczynić się do zakończenia sprawy – podkreśla funkcjonariusz prowadzący sprawę. – Być może ktoś przypomniał sobie coś, czego przed laty nie powiedział organom ścigania, a co może mieć znaczenie.

Apel do świadków

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy w dniach 2–3 października 1993 roku przebywali w rejonie Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa lub okolic. Szczególnie istotne mogą być informacje o osobach zachowujących się nietypowo lub zdarzeniach, które budziły niepokój.

Kontakt: tel. +48 509 985 025, e-mail: [email protected]

Zapewniona jest pełna anonimowość.

Kampania „Archiwum X – Nie przestajemy szukać!”

Sprawa Anny Prus została przypomniana w ramach ogólnopolskiej kampanii prowadzonej przez Biuro Kryminalne KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (16–22 lutego 2026 r.). Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że za każdą niewyjaśnioną sprawą stoją prawdziwi ludzie i ich dramaty – oraz że czasem wystarczy jedno wspomnienie, by ruszyć śledztwo z martwego punktu.

