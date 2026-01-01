Noworoczny koszmar w Kamieniu Pomorskim. BMW wjechało w rodzinę

1 stycznia 2014 roku na ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim rozpędzone BMW wpadło w poślizg i wjechało na chodnik, którym szła grupa ludzi: dwa małżeństwa i ich znajomy oraz trójka dzieci. W wyniku wypadku życie straciło sześć osób. Był to policjant wraz z żoną i ich 9-letni syn, którego pomimo starań lekarzy nie udało się uratować. Zginęli także rodzice 10-letniej dziewczynki, która cudem przeżyła, a także znajomy obu małżeństw, który zostawił żonę i osierocił syna.

Pijany kierowca tłumaczył się nieszczęśliwym wypadkiem. Zabił sześć osób

Sprawcą wypadku okazał się 26-letni Mateusz S., który wsiadł za kierownicę BMW, mając we krwi 2 promile alkoholu. Jak się później okazało, to nie pierwszy raz, gdy prowadził pod wpływem alkoholu. W przeszłości był już zatrzymany przez policję za jazdę po pijanemu.

Kłótnia w samochodzie zakończyła się ogromną tragedią. "To już jest koniec"

Według zeznań pasażerki BMW, Mateusz S. miał wjechać w grupę ludzi z premedytacją. Adrianna B. zeznała, że wcześniej doszło między nią i kierowcą do kłótni. Mężczyzna miał powiedzieć "to już jest koniec" i skręcić samochodem w stronę idących chodnikiem pieszych. Sam sprawca tłumaczył przed sądem, że był to nieszczęśliwy wypadek.

- Powinienem podejrzewać, że nie jestem trzeźwy. Nie jestem zdemoralizowanym chłopakiem, nie chciałem nikogo zabić – mówił Mateusz S. na sali sądowej. - Żyję z tym, co się stało. Tego się nie da zapomnieć.

Sprawca wypadku trafił za więzienne mury

Proces Mateusza S. toczył się przez ponad 2 lata. W lutym 2016 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał go na 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Zaostrzenie kar za jazdę po pijanemu. Konsekwencje tragedii w Kamieniu Pomorskim

Tragedia w Kamieniu Pomorskim i wyrok jaki zapadł w tej sprawie, przyczyniły się do zmian w polskim prawie i zaostrzenia kar za jazdę po pijanemu. Nowe przepisy weszły w życie w 2015 roku. Nowelizację ustawy podpisał w kwietniu 2015 r. ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski.