Gdy to zrobisz, stracisz prawo jazdy. Nowe przepisy wejdą za chwilę i staną się koszmarem piratów drogowych

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury zacznie obowiązywać już 3 marca. Jej główny cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, gdzie statystyki wypadków od lat są bezlitosne.

Najgłośniejsza zmiana dotyczy odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym. Do tej pory taki przepis obowiązywał wyłącznie w miastach i wsiach. Teraz kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu również na trasach, które wielu traktowało jak „bezpieczniejsze” do szybszej jazdy.

Koniec pobłażania dla tych, którzy jeżdżą mimo zakazu

Nowe przepisy zaostrzają także kary dla osób, które wsiadają za kółko mimo zatrzymanego prawa jazdy. Do tej pory groziło im jedynie przedłużenie zakazu prowadzenia pojazdów. Teraz będzie znacznie surowiej — kierowca złapany na jeździe bez uprawnień straci je całkowicie. To odpowiedź na plagę ignorowania zakazów.

17-latkowie za kierownicą — ale nie sami

Zmiany dotyczą również młodych kierowców. Od marca prawo jazdy kategorii B będzie można zdobyć już w wieku 17 lat. Jest jednak haczyk: nastolatek będzie mógł prowadzić samochód tylko w towarzystwie doświadczonego opiekuna.

Warunki dla opiekuna są jasne:

minimum 25 lat,

prawo jazdy kat. B od co najmniej 5 lat,

brak zakazu prowadzenia pojazdów w ostatnich 5 latach.

Co więcej, policja będzie mogła skontrolować trzeźwość takiego opiekuna — musi być absolutnie „na zero”.

Młody kierowca do 18. roku życia nie będzie mógł też pracować jako kurier ani prowadzić taksówki.

Okres próbny dla nowych kierowców

Każdy, kto po raz pierwszy zdobędzie prawo jazdy kategorii B, wejdzie w dwuletni okres próbny. W przypadku 17-latków będzie on jeszcze dłuższy — aż trzy lata lub do ukończenia 20. roku życia.

W tym czasie obowiązuje:

0,0 promila alkoholu,

limit punktów karnych — po przekroczeniu 12 konieczne będzie dodatkowe szkolenie,

popełnienie dwóch wykroczeń wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata.

Rolnicy też dostają swoje — szybciej ciągnikami

W pakiecie zmian znalazło się również coś dla rolników. Od marca ciągniki rolnicze będą mogły poruszać się z prędkością do 40 km/h, zamiast dotychczasowych 30 km/h. Zwolennicy tej zmiany podkreślają, że współczesne maszyny są znacznie bezpieczniejsze i przystosowane do wyższych prędkości.

