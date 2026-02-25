Sensacyjne odkrycie na strychu. Gazety, ulotki i propaganda Adolfa przeleżały tam około 100 lat

Tajemnice poddasza ujawnione. Dokumenty NSDAP w Kamieniu Pomorskim

Odkrycie miało miejsce podczas prac remontowych na strychu jednego z przedwojennych budynków przy ul. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim. Wśród znalezisk znajdują się dokumenty związane z polityką gospodarczą państwa niemieckiego oraz materiały informacyjne i reklamowe.

- Wstępne wyniki są takie, że większość dokumentów, które już udało się nam przeanalizować, pochodzi z lat 30., lat 1933-1936. Dotyczą one organizacji powiązanych z NSDAP. To różnego rodzaju dokumenty, m.in. zaproszenia na spotkania organizowane przez komórki NSDAP – powiedział dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, Grzegorz Kurka, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Znaleziono również kartki żywnościowe, z których najstarsze pochodzą z 1919 roku, czyli z okresu po I wojnie światowej.

Oprócz dokumentów, na strychu odnaleziono również gazetę z 1920 roku – Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger – oficjalny dziennik urzędowy państwa pruskiego i Rzeszy Niemieckiej. Znaleziono także przedwojenne reklamy lokalnych przedsiębiorstw z ówczesnego Cammin (obecnie Kamień Pomorski).

- Kolejną ciekawostką jest to, że podczas oczyszczania z gruzu tego miejsca natrafiliśmy również na matrycę o kształcie prostokątnym, wykonaną z metalu, propagandową, też prawdopodobnie z lat 30. Jest ona związana z tzw. Pomocą Zimową – dodał dyrektor muzeum.

Pomoc Zimowa (Winterhilfswerk) była ogólnoniemiecką kampanią prowadzoną od 1933 roku, mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz osób ubogich, przy jednoczesnym silnym wykorzystaniu propagandowym.

Jak dokumenty przetrwały wojnę?

Grzegorz Kurka przypuszcza, że dokumenty trafiły na strych pod koniec II wojny światowej. W obliczu zbliżającego się frontu i chaosu administracyjnego w 1945 roku, część akt mogła zostać przeniesiona z biura na strych, gdzie przetrwały ponad 80 lat.

- Ciekawostką jest to, że tego typu znaleziska zdarzają się rzadko, ponieważ po II wojnie światowej takie dokumenty były przez ludność napływową niszczone i nikt nie zwracał na nie uwagi. W większości one nie zachowały się lub znajdują się w archiwach polskich i niemieckich. Te najprawdopodobniej zostały ukryte na strychu, być może przed nadciągającą armią radziecką i polską – wyjaśnił Kurka.

Co dalej z odkryciem? Archiwalia trafią do muzeum

Wszystkie odnalezione dokumenty i matryca zostały zabezpieczone w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, gdzie będą poddane dalszym badaniom, digitalizacji i opracowaniu naukowemu. Dzięki temu cenne materiały staną się dostępne dla badaczy i miłośników historii, a tajemnice poddasza w Kamieniu Pomorskim zostaną w pełni odkryte.

