Sensacyjne odkrycie na strychu. Gazety, ulotki i propaganda Adolfa przeleżały tam około 100 lat

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-25 7:52

Na poddaszu jednego z budynków w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) dokonano sensacyjnego odkrycia. Podczas prac remontowych natrafiono na dokumenty z lat 30. XX wieku, w tym materiały administracyjne, gospodarcze i propagandowe związane z NSDAP. Odkrycie to rzuca nowe światło na historię regionu i aktywność nazistów w okresie przedwojennym. Jak informuje Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, znalezisko jest wyjątkowe, ponieważ tego typu dokumenty były masowo niszczone po II wojnie światowej. Teraz, po ponad 80 latach, te cenne archiwalne materiały ujrzały światło dzienne.

Szczecin SE Google News

Tajemnice poddasza ujawnione. Dokumenty NSDAP w Kamieniu Pomorskim

Odkrycie miało miejsce podczas prac remontowych na strychu jednego z przedwojennych budynków przy ul. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim. Wśród znalezisk znajdują się dokumenty związane z polityką gospodarczą państwa niemieckiego oraz materiały informacyjne i reklamowe.

- Wstępne wyniki są takie, że większość dokumentów, które już udało się nam przeanalizować, pochodzi z lat 30., lat 1933-1936. Dotyczą one organizacji powiązanych z NSDAP. To różnego rodzaju dokumenty, m.in. zaproszenia na spotkania organizowane przez komórki NSDAP – powiedział dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, Grzegorz Kurka, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Znaleziono również kartki żywnościowe, z których najstarsze pochodzą z 1919 roku, czyli z okresu po I wojnie światowej.

Polecany artykuł:

XVIII‑wieczne fortyfikacje pod placem w centrum miasta. Niezwykłe odkrycie podc…

Propaganda Hitlera na strychu. Sensacyjne znalezisko w Kamieniu Pomorskim

Oprócz dokumentów, na strychu odnaleziono również gazetę z 1920 roku – Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger – oficjalny dziennik urzędowy państwa pruskiego i Rzeszy Niemieckiej. Znaleziono także przedwojenne reklamy lokalnych przedsiębiorstw z ówczesnego Cammin (obecnie Kamień Pomorski).

- Kolejną ciekawostką jest to, że podczas oczyszczania z gruzu tego miejsca natrafiliśmy również na matrycę o kształcie prostokątnym, wykonaną z metalu, propagandową, też prawdopodobnie z lat 30. Jest ona związana z tzw. Pomocą Zimową – dodał dyrektor muzeum.

Pomoc Zimowa (Winterhilfswerk) była ogólnoniemiecką kampanią prowadzoną od 1933 roku, mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz osób ubogich, przy jednoczesnym silnym wykorzystaniu propagandowym.

Jak dokumenty przetrwały wojnę?

Grzegorz Kurka przypuszcza, że dokumenty trafiły na strych pod koniec II wojny światowej. W obliczu zbliżającego się frontu i chaosu administracyjnego w 1945 roku, część akt mogła zostać przeniesiona z biura na strych, gdzie przetrwały ponad 80 lat.

- Ciekawostką jest to, że tego typu znaleziska zdarzają się rzadko, ponieważ po II wojnie światowej takie dokumenty były przez ludność napływową niszczone i nikt nie zwracał na nie uwagi. W większości one nie zachowały się lub znajdują się w archiwach polskich i niemieckich. Te najprawdopodobniej zostały ukryte na strychu, być może przed nadciągającą armią radziecką i polską – wyjaśnił Kurka.

Co dalej z odkryciem? Archiwalia trafią do muzeum

Wszystkie odnalezione dokumenty i matryca zostały zabezpieczone w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, gdzie będą poddane dalszym badaniom, digitalizacji i opracowaniu naukowemu. Dzięki temu cenne materiały staną się dostępne dla badaczy i miłośników historii, a tajemnice poddasza w Kamieniu Pomorskim zostaną w pełni odkryte.

Dokumenty przeleżały na strychu prawie 100 lat
Galeria zdjęć 18
Quiz o II wojnie światowej. Mniej niż 50%, to wstyd!
Pytanie 1 z 15
O której godzinie niemieckie wojska zaatakowały Polskę 1 września 1939 r.?
Pamiątki z przeszłości na pl. Orła Białego w Szczecinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HISTORIA
ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE ZACHODNIOPOMORSKIE
SENSACYJNE ODKRYCIE
MUZEUM
ODKRYCIE
KAMIEŃ POMORSKI