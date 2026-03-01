Zbrodnia w Krąpieli pod Stargardem. Nie żyje 36-letnia kobieta

W sobotę, 28 lutego, we wsi Krąpiel pod Stargardem (woj. zachodniopomorskie) doszło do tragedii. Nie żyje 36-letnia kobieta. Śledczy potwierdzają, że sprawa ma charakter kryminalny, a na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe.

W sobotę 28 lutego wsi Krąpiel pod Stargardem doszło do zbrodni. Nie żyje 36-letnia kobieta. - Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują nasi policjanci, są prowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora - powiedział dla "Faktu" asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła dla TVN 24, że we wsi Krąpieli miało miejsce zabójstwo. Jak informuje lokalny portal infostargard.pl, w domu, w którym doszło do tragedii, "od lat bardzo źle się działo". 

