Tłumy Szczecinian wyruszyły na zwiedzanie miasta. Dzień Przewodnika Turystycznego przyciągnął tłumy

Mieszkańcy ruszyli na zwiedzanie Szczecina

28 lutego 2026 roku Plac Lotników zamienił się w wielkie centrum miejskiej eksploracji. Już przed południem pojawiły się tam tłumy mieszkańców spragnionych odkrywania nieznanych historii i zakamarków Szczecina. W ramach XIII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego przygotowano ponad 30 tras tematycznych, realizowanych w 36 grupach prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników. Hasłem tegorocznej edycji były „Osobowości Szczecina”, co podkreślało wyjątkowy, lokalny charakter wydarzenia.

Pogoda jak na zamówienie

Choć kalendarz wciąż wskazywał zimę, Szczecin obudził się tego dnia w prawdziwie wiosennej aurze. Nad miastem świeciło słońce, a termometry pokazywały niemal 20 stopni Celsjusza – temperaturę, która o tej porze roku zdarza się niezwykle rzadko. Ciepło i bezchmurne niebo sprawiły, że mieszkańcy masowo zdejmowali kurtki i ruszali na spacery, a przewodnicy żartowali, że „miasto specjalnie zamówiło wiosnę na swoje święto”.

Trasy pełne historii i niespodzianek

Program tegorocznej edycji był wyjątkowo bogaty. Uczestnicy mogli zajrzeć tam, gdzie na co dzień wstęp mają nieliczni – do zakamarków magistratu, browaru czy studia Radia Szczecin.

Wśród tras znalazła się również ta poświęcona twórczości Zbigniewa Abramowicza, jednego z najważniejszych powojennych szczecińskich architektów, autora m.in. Alei Fontann i przebudowy Teatru Letniego. Nie zabrakło także spaceru śladami rodziny Quistorpów – szczecińskich filantropów, którym miasto zawdzięcza Jasne Błonia, Park Kasprowicza i wiele innych terenów zielonych.

Inne trasy prowadziły przez modernistyczne osiedla, zapomniane zaułki oraz miejsca związane z lokalnymi legendami, pokazując mieszkańcom miasto z zupełnie nowej perspektywy.

Rekordowe zainteresowanie

Organizatorzy – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników – podkreślali, że zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Wiele grup wypełniło się do ostatniego miejsca, a chętnych było znacznie więcej niż dostępnych miejsc. Nic dziwnego: połączenie darmowych spacerów, atrakcyjnych tras i niemal letniej pogody stworzyło idealne warunki do miejskiej przygody.

