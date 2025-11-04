Spis treści
Symbol Świnoujścia zagrożony? Kontrowersyjna dyskusja o przyszłości Stawy Młyny
Joanna Agatowska rozpoczęła dyskusję na temat przyszłości Stawy Młyny, publikując w mediach społecznościowych nieco niepokojący wpis.
"Krótko i nieco kontrowersyjnie... Czy wyobrażacie sobie, że nasz wiatrak, Stawa Młyny na zawsze znika z krajobrazu Świnoujścia, z plaży i falochronu? Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo"
– napisała na Facebooku prezydent na swoim profilu.
Agatowska pyta mieszkańców, czy wyobrażają sobie Świnoujście bez Stawy Młyny i co by było, gdyby ktoś postanowił ją zlikwidować, usunąć lub przenieść.
"A może są wśród Was tacy, którzy widzą w tym miejscu zupełnie inne przeznaczenie?"
– dodała Joanna Agatowska.
Wydłużenie falochronu zagrożeniem dla Stawy Młyny? Co dalej z symbolem Świnoujścia?
Przed Świnoujściem stoi wyzwanie związane z planowanym wydłużeniem zachodniego falochronu. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu najbliższych 10 lat przez Urząd Morski. To sprawi, że krajobraz u ujścia Świny do Bałtyku może radykalnie się zmienić, a przyszłość zabytkowego wiatraka może stanąć pod znakiem zapytania. Wkrótce nadejdzie czas, w którym będzie trzeba podjąć decyzję w sprawie przyszłości wiatraka. Na razie nie wiadomo, czy mógłby pozostać w swojej obecnej lokalizacji, czy musiałby zostać zburzony lub przeniesiony w nowe miejsce.
"W mieście powoli ruszają rozmowy o jego przyszłym kształcie, ale... co z naszym wiatrakiem? Zapraszam do dyskusji!"
– zachęca Joanna Agatowska.
Głos mieszkańców: "Nie ma takiej możliwości!"
Wpis wywołał prawdziwe poruszenie wśród internautów.
- "Wiatrak jest symbolem Świnoujścia, dodaje uroku naszej plaży. Z nim się wiąże legenda o naszym mieście. Musi pozostać"
- "Można go zostawić choćby w środku, albo przenieść na nową część. Nie wyobrażam sobie likwidacji"
- "On nie może zniknąć nigdy! Jest piękny i głównym celem spaceru po plaży"
- "Musi zostać, jest najważniejszy w Świnoujściu"
- "Nie ma takiej możliwości!"
- "Jeśli wiatrak w Świnoujściu zniknie, odejdzie wraz z nim cząstka historii"
- czytamy w komentarzach.
Trudno się z nimi nie zgodzić. Charakterystyczny wiatrak jest znakiem rozpoznawczym Świnoujścia od ponad 150 lat.
Historia Stawy Młyny: od nawigacyjnego znaku do miejskiego symbolu
Stawa Młyny została wybudowana w 1874 roku jako część systemu nawigacyjnego portu w Świnoujściu. Ten nietypowy znak nawigacyjny w formie wiatraka miał za zadanie wskazywać statkom bezpieczny kierunek wejścia do portu. Z czasem, dzięki swojej malowniczej lokalizacji na końcu falochronu i charakterystycznemu wyglądowi, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Dziś jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale też symbolem Świnoujścia, obecnym na pocztówkach, materiałach promocyjnych i w sercach mieszkańców.