Symbol Świnoujścia zagrożony? Kontrowersyjna dyskusja o przyszłości Stawy Młyny

Joanna Agatowska rozpoczęła dyskusję na temat przyszłości Stawy Młyny, publikując w mediach społecznościowych nieco niepokojący wpis.

"Krótko i nieco kontrowersyjnie... Czy wyobrażacie sobie, że nasz wiatrak, Stawa Młyny na zawsze znika z krajobrazu Świnoujścia, z plaży i falochronu? Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo"

– napisała na Facebooku prezydent na swoim profilu.

Agatowska pyta mieszkańców, czy wyobrażają sobie Świnoujście bez Stawy Młyny i co by było, gdyby ktoś postanowił ją zlikwidować, usunąć lub przenieść.

"A może są wśród Was tacy, którzy widzą w tym miejscu zupełnie inne przeznaczenie?"

– dodała Joanna Agatowska.

Wydłużenie falochronu zagrożeniem dla Stawy Młyny? Co dalej z symbolem Świnoujścia?

Przed Świnoujściem stoi wyzwanie związane z planowanym wydłużeniem zachodniego falochronu. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu najbliższych 10 lat przez Urząd Morski. To sprawi, że krajobraz u ujścia Świny do Bałtyku może radykalnie się zmienić, a przyszłość zabytkowego wiatraka może stanąć pod znakiem zapytania. Wkrótce nadejdzie czas, w którym będzie trzeba podjąć decyzję w sprawie przyszłości wiatraka. Na razie nie wiadomo, czy mógłby pozostać w swojej obecnej lokalizacji, czy musiałby zostać zburzony lub przeniesiony w nowe miejsce.

"W mieście powoli ruszają rozmowy o jego przyszłym kształcie, ale... co z naszym wiatrakiem? Zapraszam do dyskusji!"

– zachęca Joanna Agatowska.

Głos mieszkańców: "Nie ma takiej możliwości!"

Wpis wywołał prawdziwe poruszenie wśród internautów.

"Wiatrak jest symbolem Świnoujścia, dodaje uroku naszej plaży. Z nim się wiąże legenda o naszym mieście. Musi pozostać"

"Można go zostawić choćby w środku, albo przenieść na nową część. Nie wyobrażam sobie likwidacji"

"On nie może zniknąć nigdy! Jest piękny i głównym celem spaceru po plaży"

"Musi zostać, jest najważniejszy w Świnoujściu"

"Nie ma takiej możliwości!"

"Jeśli wiatrak w Świnoujściu zniknie, odejdzie wraz z nim cząstka historii"

- czytamy w komentarzach.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Charakterystyczny wiatrak jest znakiem rozpoznawczym Świnoujścia od ponad 150 lat.

Historia Stawy Młyny: od nawigacyjnego znaku do miejskiego symbolu

Stawa Młyny została wybudowana w 1874 roku jako część systemu nawigacyjnego portu w Świnoujściu. Ten nietypowy znak nawigacyjny w formie wiatraka miał za zadanie wskazywać statkom bezpieczny kierunek wejścia do portu. Z czasem, dzięki swojej malowniczej lokalizacji na końcu falochronu i charakterystycznemu wyglądowi, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Dziś jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale też symbolem Świnoujścia, obecnym na pocztówkach, materiałach promocyjnych i w sercach mieszkańców.

