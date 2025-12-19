Polacy je uwielbiają i płacą krocie. W Niemczech są tańsze nawet o połowę!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-19 12:42

Trudno w to uwierzyć, ale popularne żelki Haribo – kultowe „złote misie”, które kochają i dzieci, i dorośli – potrafią kosztować w Niemczech… nawet o połowę mniej niż w Polsce. Podczas wizyty w sklepach znanych sieci, tuż przy granicy z naszym krajem sprawdziliśmy ceny na własne oczy. Różnice są niekiedy tak duże, że wielu Polaków zaczyna traktować słodkie zakupy za Odrą jak mały, opłacalny wypad.

Szczecin SE Google News

Ceny żelek w Niemczech: nawet poniżej 1 euro!

W niemieckich sklepach średnie opakowanie żelek Haribo kosztuje zazwyczaj 1,19 euro, czyli około 5,20 zł przy obecnym kursie. To jednak nie wszystko – promocje pojawiają się tam wyjątkowo często, a wtedy ceny potrafią spaść nawet poniżej 80 centów, czyli około 3,50 zł.

W sklepach Edeka i Kaufland w przygranicznym Schwedt takie okazje to codzienność. Wystarczy przejść między półkami, by zobaczyć całe rzędy kolorowych opakowań w cenach, które dla polskiego klienta brzmią jak żart.

Polecany artykuł:

„Schokoflation” i "Mikołaje grozy" w Niemczech. Sprawdziliśmy, ile naprawdę kos…

A jak to wygląda w Polsce? Drożej – i to wyraźnie

W polskich sklepach za te same żelki trzeba zapłacić około 6–7 zł. Przykładowo:

  • W Carrefourze żelki Haribo kosztują już około 6-7 zł.
  • W Kauflandzie ceny za średnie opakowanie również potrafią sięgać 6 zł i więcej.

Podobnie jest w innych supermarketach i dyskontach. Na paczkę żelek trzeba przeznaczyć minimum 6 złotych. Warto dodać, że ceny wybranych rodzajów żelek Haribo są jeszcze wyższe i przekraczają nawet 8-9 zł.

Różnica jest więc widoczna gołym okiem – i portfelem.

Polacy jeżdżą po żelki do Niemiec. I trudno im się dziwić

Przygraniczne sklepy od lat kuszą niższymi cenami, ale w przypadku Haribo różnica jest szczególnie uderzająca. Nic dziwnego, że wielu mieszkańców zachodniej Polski jedzie na zakupy i robi słodkie zapasy właśnie za Odrą. Wystarczy krótka wycieczka, by kupić ulubione żelki nawet o połowę taniej.

Co więcej – niemieckie półki często oferują większy wybór smaków i limitowanych edycji, których próżno szukać w Polsce.

Nie tylko żelki. Nutella i napoje też tańsze

Haribo to dopiero początek listy produktów, które w Niemczech wypadają korzystniej cenowo. Polacy chętnie dorzucają do koszyka:

  • Nutellę — często tańszą o kilka złotych na słoiku,
  • napoje gazowane — mimo systemu kaucji, finalnie bywają tańsze niż w Polsce,

wiele innych artykułów spożywczych, które u nas regularnie drożeją.

Efekt? Coraz więcej osób planuje większe zakupy właśnie po niemieckiej stronie.

Polecany artykuł:

W Polsce przepłacamy, a tam oszczędzamy! Co można taniej kupić w Niemczech? Lis…

Dlaczego w Niemczech jest taniej?

Powodów jest kilka: inna polityka cenowa producentów, większa konkurencja między sieciami, a także częstsze i bardziej agresywne promocje. Efekt? Produkty, które w Polsce uchodzą za „normalnie wycenione”, w Niemczech potrafią kosztować znacznie mniej.

Słodkie (i nie tylko) zakupy za Odrą naprawdę się opłacają

Jeśli kochasz żelki Haribo, a mieszkasz niedaleko granicy – wypad do Niemiec może być świetnym sposobem na oszczędność. Różnice cenowe są tak duże, że trudno przejść obok nich obojętnie. A skoro przy okazji można kupić taniej Nutellę, ulubione napoje czy legendarną "niemiecką chemię", to taki wyjazd staje się jeszcze bardziej kuszący.

Żelki Haribo w polskich i niemieckich sklepach
21 zdjęć
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Tak wygląda system kaucyjny w Niemczech
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY W SKLEPACH
ZAKUPY W NIEMCZECH
NIEMCY
SŁODYCZE
POLACY W NIEMCZECH
ŻELKI