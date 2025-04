Nutella - niezdrowa ale smaczna

Nutella to popularny krem czekoladowo-orzechowy, którego używa się najczęściej do smarowania pieczywa, naleśników, gofrów czy tostów, ale sprawdza się też jako składnik deserów, ciast czy dodatków do lodów. Nutella znana jest z kremowej konsystencji i słodkiego, orzechowo-kakaowego smaku, co czyni ją ulubionym przysmakiem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Zalety Nutelli to przede wszystkim jej smak. Wadą jest natomiast wysoka zawartość cukru i tłuszczu, co sprawia, że nie jest to najzdrowszy wybór na codzienne śniadanie. W Polsce krąży kilka mitów na temat Nutelli, m.in. że zawiera szkodliwe ilości oleju palmowego powodującego raka, co nie zostało jednoznacznie potwierdzone naukowo, albo że zawiera dużo orzechów, choć w rzeczywistości stanowią one tylko około 13 procent składu.

Ceny Nutelli w Polsce

Nie zmienia to faktu, że jest to jeden z popularnych produktów, chętnie kupowanych podczas codziennych zakupów. Nutella nie jest jednak tania. Mały słoiczek o gramaturze 350 gramów to wydatek rzędu kilkunastu złotych (oczywiście, gdy nie trafi się promocja). Za większy, 600-gramowy słoik trzeba zapłacić już ponad 20 złotych. Im większe opakowanie, tym cena proporcjonalnie jest niższa, jednak w ostatecznym rozrachunku cena za kilogram Nutelli kształtuje się w przedziale 36-40 złotych.

Ile kosztuje Nutella w Niemczech? Różnice są zaskakujące!

Przy okazji wizyty w Niemczech sprawdzaliśmy ceny różnych produktów i porównywaliśmy je z cenami w polskich sklepach. Za niektóre trzeba zapłacić w Niemczech więcej niż w Polsce, jednak nie jest to regułą, gdyż za wiele towarów u naszego zachodniego sąsiada zapłacimy mniej. Jednym z przykładów są popularne napoje gazowane, które w Niemczech są dużo tańsze. Podobnie jest też z Nutellą, której ceny w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w Niemczech.

Za mały, 450-gramowy słoik w niemieckim sklepie zapłacimy około 3,50 euro, czyli mniej więcej tyle samo, co za mniejszy, 350-gramowy słoik w Polsce. Podobnie jest w przypadku większych opakowań. 750-gramowy słoik kosztuje niecałe 5 euro, czyli mniej niż 600-gramowe opakowanie w Polsce. Największe zaskoczenie czeka nas jednak, gdy porównamy ceny za kilogram. Jak już wcześniej wspominaliśmy, w Polsce wynosi ona od 36 do 40 złotych. Natomiast u naszego zachodniego sąsiada za ogromny kilogramowy słoik Nutelli trzeba zapłacić niewiele ponad 6 euro, co w przeliczeniu daje kwotę 27 złotych. To ponad 10 złotych różnicy!

Ile Nutelli może kupić przeciętny Polak i Niemiec?

Jeszcze większy szok czeka nas, gdy przeliczymy, ile kilogramów tego przysmaku można kupić za przeciętną pensję w obu krajach. W Polsce obywatel zarabiający średnią krajową może kupić za całą pensję 156 kg Nutelli. Natomiast Niemiec, który nie dość, że zarabia więcej i w innej walucie, za całą swoją wypłatę kupi aż 356 kg tego przysmaku!

Wspomniana wcześniej niezdrowa ale smaczna cola, czy równie niezdrowa i równie smaczna Nutella to nie jedyne przykłady produktów, który u naszego zachodniego sąsiada są dużo tańsze niż w Polsce. Wkrótce podamy kolejne przykłady produktów, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupów w niemieckich sklepach.

