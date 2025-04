Szokujące różnice!

Miała być tanią alternatywą, ale Polacy płacą za nią fortunę! Tymczasem w Niemczech kosztuje grosze

Mimo, iż słodkie napoje gazowane są stanowczo odradzane przez dietetyków i lekarzy, cieszą się ogromną popularnością. Napoje typu cola są jednymi z najpopularniejszych na rynku. Największym zainteresowaniem cieszą się produkty dwóch największych gigantów tej branży, jednak wiele osób wybiera tańsze odpowiedniki. Okazuje się, że w Polsce wcale nie należą one do najtańszych. Dosłownie "po sąsiedzku" te same produkty można kupić prawie o połowę taniej!