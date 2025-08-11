Muzyczna fala uderzy w Szczecin! Żagle 2025 to koncertowa uczta i trzy dni wielkich emocji

Żagle 2025 to nie tylko parada żaglowców i morskie klimaty, ale przede wszystkim festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertów, które odbędą się na trzech scenach – głównej przy ul. Komandorskiej i szczecińsko-szantowej na Łasztowni oraz na scenie w Strefie Dziecięcej przy Pomniku Mickiewicza. Wystąpią gwiazdy polskiego rocka, hip-hopu i alternatywy, a także artyści łączący pokolenia.

W czwartek, 14 sierpnia taneczna Rozgrzewka przed Żaglami 2025! Na scenie przy Food Porcie Tommy Halik set DJski z towarzyszeniem trąbki i bębna oraz Catz ‘n Dogz, jeden z najważniejszych polskich projektów muzyki elektronicznej.

Piątkowy wieczór (15 sierpnia) otworzy jubileuszowy koncert „Piotr Banach i Przyjaciele”. Banach to jeden z najwybitniejszych szczecińskich przedstawicieli polskiej sceny muzycznej – kompozytor, gitarzysta, autor tekstów, producent, współtwórca zespołu Hey, lider Indios Bravos, a przede wszystkim artysta niepokorny i twórczo wolny. 60. urodziny i 45-lecie pracy twórczej artysty uczczą m.in. Wojciech Waglewski, Kuba Badach, Renata Przemyk, Kamil Bednarek i Olek Różanek. To będzie emocjonalna podróż przez historię polskiej sceny – od rocka, przez reggae, po muzykę alternatywną.

Sobota (16 sierpnia) upłynie pod znakiem hip-hopu. Na Scenie Głównej pojawią się czołowi przedstawiciele gatunku: Tede, Białas, Grubson oraz Aleshen. To wieczór pełen mocnych bitów i energetycznych tekstów, który przyciągnie miłośników miejskich brzmień.

Niedziela (17 sierpnia) z kolei należeć będzie do legend polskiego rocka. Na scenie zobaczymy aż trzy uwielbiane zespoły: T.Love, De Mono i Happysad. Muzycy znani z takich przebojów jak - od kultowego „I Love You”, przez „Póki na to czas”, po „Zanim pójdę”. To finał pełen emocji, wspomnień i wspólnego śpiewania pod gołym niebem.

Nie zabraknie także barwnych pokazów orkiestr dętych walczących o Puchar Prezydenta Szczecina. Przez trzy dni orkiestry dęte z Polski i zagranicy wypełnią miasto energią, muzyką i kolorami. Uliczne parady, pokazy musztry paradnej, koncerty i konkursowe występy – wszystko to będzie czekać na mieszkańców i gości odwiedzających tegoroczne Żagle.

Żagle 2025 to obowiązkowy punkt wakacyjnego kalendarza. Połącz pasję do morza z miłością do muzyki i spędź ten sierpniowy weekend w Szczecinie!

Szczegółowy program imprezy na stronie: www.zagle.szczecin.eu

