W tych miejscach nad Bałtykiem nie ma tłumów

Plaże nad Bałtykiem w sezonie to dla wielu Polaków to synonim ścisku, krzyków dzieci i walki o miejsce na parawan. Ale na szczęście są jeszcze miejsca, o których... prawie nikt nie słyszał. Małe, ciche, dzikie i wolne od turystycznego zgiełku. To prawdziwe "antykurorty"!

Dlaczego turyści ich unikają?

Nie mają deptaków, aquaparków, drogich smażalni i kolorowych stoisk z pamiątkami. Nie leżą też przy głównych trasach i czasem z tego powodu trudno tam dojechać, czasem po prostu brakuje odpowiedniej promocji. Ale właśnie to czyni je tak wyjątkowymi. Takie miejscowości oferują spokój, naturę i zupełnie inne oblicze Bałtyku.

Tutaj cisza jest luksusem

Jeśli marzysz o spokojnym urlopie nad Bałtykiem, z dala od tłumów, parawanów i hałaśliwej komercji, te miejsca są zdecydowanie przeznaczone dla ciebie. Dają dokładnie to, czego coraz bardziej nam brakuje: przestrzeń na plaży, świeże powietrze, dziką przyrodę i ciszę. W czasach przesytu to właśnie one są prawdziwym luksusem.

TOP 10 najmniej popularnych miejscowości nad Bałtykiem – idealnych na spokojne wakacje

Gdzie znajdziemy polskie "antykurorty", które są zupełnym przeciwieństwem najbardziej znanych miejscowości nad Bałtykiem i jednocześnie "ukrytymi skarbami" polskiego wybrzeża? Sprawdźcie w poniższej galerii!

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie