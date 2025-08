Świnoujście. Porwany piesek odnaleziony w Kopenhadze

Piesek Dziunia już niedługo wróci do rodziny ze Świnoujścia. Skradziony 27 lipca zwierzak został odnaleziony w Kopenhadze, o czym poinformowała jego właścicielka. Za porwaniem wdzięcznego stworzonka stoją cztery osoby, wśród których znajdowało się dwoje dzieci. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak złodzieje zbliżają się do posesji przy ul. Okólnej w Świnoujściu, co robią zresztą w biały dzień, podchodzą do ogrodzenia, a następnie odciągają uwagę dużego psa, aby wyciągnąć małego pudelka z środka. Na szczęście Dziunia jest już bezpieczna.

- Nie wiem, od czego zacząć, bo naprawdę brak mi słów. Chciałabym z całego serca podziękować każdemu z Was, kto zaangażował się w poszukiwania Dziuni - za każde udostępnienie, każde słowo wsparcia, każdą wiadomość i każdą myśl skierowana w naszą stronę (...) Jestem z Was niesamowicie dumna. I mogę w z końcu napisać z ulgą i radością: udało się. Dziunia jest zabezpieczona, bezpieczna, w Kopenhadze. Jedziemy po nią - napisała właściciela pieska na grupie facebookowej "Świnoujście Info".

Sprawy kradzieży Dziuni nadal poszukiwani

O ile udało się odnaleźć pieska, o tyle nadal poszukiwani są sprawcy kradzieży, o czym poinformowała "Super Express" Komenda Miejska Policji w Świnoujściu.

- Sprawa została zgłoszona na policję, która podjęła natychmiastowe działania. Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować już jednego ze sprawców kradzieży. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, jest nim Constantinescu Gheorghe-Ciprian. Sprawcy poruszali się pojazdem marki Chrysler o numerach rejestracyjnych ZST 93YH i pojazdem marki Ford Transit o numerach rejestracyjnych BS 56LGS. Policjanci apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny lub lokalizację wymienionych pojazdów o kontakt telefoniczny pod numerami 47 78 31 511 lub 47 78 31 512 - pisał wcześniej "Super Express".