W Świnoujściu doszło do zuchwałej kradzieży psa, wyciągniętego z posesji w biały dzień.

Kamera monitoringu zarejestrowała czterech sprawców, w tym dzieci, którzy podstępem ukradli małego pudla.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania i zidentyfikowała jednego ze sprawców.

Czy właścicielom uda się odzyskać Dziunię, zanim zniknie bez śladu?

Zuchwała kradzież w biały dzień

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 27 lipca, przy ul. Okólnej w Świnoujściu - dosłownie w biały dzień. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać jak sprawcy, wśród których są dzieci, podchodzą do ogrodzenia posesji i odciągają uwagę dużego psa, aby wyciągnąć małego pudelka z ogrodu, odginając ogrodzenie.

- W biały dzień po prostu podjechali, karmili zwierzęta. Dwie dziewczynki, jedna miała z 7 lat, druga z 14. Jedna odciągała dużego psa, rzucała mu karmę w drugą stronę, a dwóch panów, jeden odciągał kratę, drugi wsadził ręce i po prostu wyszarpał Dziunię – opowiada w rozmowie z TVP3 Szczecin Beata Tomasiewicz, właścicielka psa.

Przestraszona i zdezorientowana Dziunia próbowała się bronić przed napastnikami, jednego z nich nawet ugryzła. Złodzieje jednak złapali pieska i zabrali go do samochodu, po czym odjechali.

Właścicielka obawia się o los swojego pupila, który w obcym otoczeniu może czuć się zagubiony i przerażony.

- Pies jest przede wszystkim członkiem rodziny, co na policji miałoby mały argument, żeby nam pomogli. To, co nam zrobiono... to dla tych ludzi jest zabawa. Dziewczynka chciała pieska, bo na jednym nagraniu widać, że prosi ojca, żeby go ukradł, a im się to nie udawało... dla nas jest to straszna krzywda” – wyznaje pani Beata w rozmowie z TVP3 Szczecin.

Policja prowadzi poszukiwania

Sprawa została zgłoszona na policję, która podjęła natychmiastowe działania. Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować już jednego ze sprawców kradzieży. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, jest nim Constantinescu Gheorghe-Ciprian. Sprawcy poruszali się pojazdem marki Chrysler o numerach rejestracyjnych ZST 93YH oraz pojazdem marki Ford Transit o numerach rejestracyjnych BS 56LGS.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny lub lokalizację wymienionych pojazdów o kontakt telefoniczny pod numerami 47 78 31 511 lub 47 78 31 512.

Właściciele Dziuni nie tracą nadziei na odzyskanie swojego pupila, chociaż obawiają się, że suczka mogła zostać wywieziona za granicę. Apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć lub słyszeć coś na temat kradzieży, o kontakt z policją.

Podobne sytuacje zdarzają się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przypomnijmy, w marcu tego roku dwa psy należące do byłego burmistrza Zurychu zostały odnalezione na terenie Szczecina. Sprawców zatrzymano. Wcześniej próbowali wyłudzić od zrozpaczonego właściciela milion franków szwajcarskich okupu.

