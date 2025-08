Na Pomorzu Zachodnim zamknięto dziewięć kąpielisk z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, m.in. w Dąbkach, Bobolinie, Kopaniu i Wicach.

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim jest nadal zamknięte z powodu obecności sinic, które mogą powodować podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.

W Darłówku Zachodnim nr 5 obowiązuje zakaz kąpieli z powodu przekroczenia dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych i infekcji dróg moczowych.

Czerwone flagi na Bałtyku - gdzie nie można pływać?

Z najnowszych danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że aż dziewięć nadmorskich kąpielisk w woj. zachodniopomorskim zostało zamkniętych z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Dotyczy to popularnych miejscowości turystycznych, takich jak Dąbki, Bobolin, Kopanie i Wicie.

Oprócz tego nadal nieczynne jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie utrzymują się sinice. Te niebezpieczne mikroorganizmy mogą powodować podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.

Kolejnym powodem do niepokoju jest sytuacja w Darłówku Zachodnim nr 5, gdzie sanepid wprowadził tymczasowy zakaz wchodzenia do wody. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli). Kąpiel w zanieczyszczonej nimi wodzie lub jej połknięcie może skończyć się poważnym zatruciem pokarmowym, a także prowadzić do zakażenia dróg moczowych.

Jak sprawdzić, czy kąpielisko jest bezpieczne?

Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach. Można je znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnisz sobie bezpieczny wypoczynek nad morzem.