Ktoś porzucił szczeniaka w galerii handlowej! Schronisko szuka dla niego domu

Szczeniak porzucony w centrum handlowym

Informację o znalezieniu psa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie opublikowało w środę. Zwierzę przebywało w Centrum Handlowym Ster przy ul. Ku Słońcu.

„Jak można zgubić szczeniaka w galerii? I po co w ogóle zabierać go tam na zakupy? Nie mamy pojęcia. Prawda jest pewnie prostsza i smutniejsza - ktoś go tam zostawił celowo. Może liczył na to, że wśród robiących zakupy ludzi znajdzie się ktoś, kto zwróci na niego uwagę? Tak właśnie się stało”

– czytamy we wpisie opublikowanym na facebookowym profilu schroniska.

Maluch czeka na nowy dom. "Nie wie, że został porzucony"

Szczeniak ma około 10 tygodni i waży nieco ponad dwa kilogramy. Obecni opiekunowie szacują, że wyrośnie na małego lub średniego psa, ważącego do 15 kilogramów.

„Ten maluch nie wie, że został porzucony. Nie wie, że ktoś potraktował go jak niepotrzebny przedmiot. On po prostu wierzy, że gdzieś czeka na niego prawdziwy dom i jego prawdziwi ludzie. Ci, którzy nie zostawią go między sklepami, ale otoczą wsparciem i opieką”

– piszą przedstawiciele schroniska.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie apeluje do wszystkich osób, które są gotowe podarować szczeniakowi ciepły dom i miłość, o kontakt. Jak podkreślają opiekunowie, szczeniak potrzebuje odpowiedzialnego właściciela, który zapewni mu odpowiednią opiekę i wychowanie.

Niestety jest to kolejna smutna historia porzuconego zwierzęcia, która pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność i troska o naszych czworonożnych przyjaciół. Miejmy nadzieję, że piesek szybko znajdzie nowy dom i kochających opiekunów.

