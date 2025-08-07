QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Hej, tu USA! Już za 8/10 robimy wielkie WOW!

2025-08-07

Witajcie w quizie wiedzy z geografii! Przed Wami test wiedzy o USA, światowej potędze, o której codziennie słyszycie w mediach. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że prawdopodobnie mieszkacie w Stanach Zjednoczonych lub jesteście Amerykanami! Do dzieła!

i

Autor: Shutterstock Quiz geograficzny z wiedzy o USA. 10 pytań, sprawdź się!
Geograficzny quiz wiedzy o USA. 10 pytań, sprawdź się!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem test dotyczy USA, o którym w mediach słyszymy codziennie. Sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach, stanach sąsiadach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Zdobycie kompletu punktów oznaczać będzie, że mapa świata nie ma przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Co jest stolicą USA?

