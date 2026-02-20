Tu praca czeka od ręki, a stawki robią wrażenie. Coraz więcej Polaków wybiera ten kraj

Spis treści
Dlaczego właśnie ten kraj przyciąga Polaków?
Dania od lat uchodzi za jedno z najbardziej stabilnych i przyjaznych państw w Europie. To niewielki, nowoczesny kraj o wysokim poziomie życia, świetnej infrastrukturze i bardzo przejrzystych zasadach zatrudnienia. Duńczycy słyną z równowagi między pracą a życiem prywatnym, a ich model rynku pracy — tzw. flexicurity — łączy elastyczne warunki zatrudnienia z mocną ochroną socjalną. Nic dziwnego, że Polacy coraz chętniej wybierają właśnie ten kierunek: zarobki są wysokie, a codzienne funkcjonowanie w kraju jest proste i przewidywalne.
W jakich zawodach najłatwiej o zatrudnienie?
Według ogłoszeń dostępnych przez sieć EURES najczęściej poszukiwani są:
- pracownicy fizyczni (lotniska, magazyny, produkcja)
- pracownicy gastronomii – kucharze, kelnerzy, pomoc kuchenna
- personel sprzątający
- pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie
- specjaliści techniczni – mechanicy, elektrycy, operatorzy maszyn
Tak wynika z zestawień publikowanych przez polski oddział EURES oraz duńskie portale z ofertami pracy.
Ile można zarobić? Konkretne stawki z rynku
Wynagrodzenia w Danii należą do najwyższych w Europie, a oferty dostępne przez EURES to potwierdzają. Pracownik obsługi bagażu na lotnisku w Kopenhadze może liczyć na 225 DKK za godzinę (ok. 135 zł), co daje ponad 34 tys. DKK miesięcznie (ok. 20,5 tys. zł).
W gastronomii stawki wahają się od 130 do 170 DKK za godzinę (78–102 zł), w zależności od doświadczenia i lokalizacji. Personel sprzątający zarabia zwykle 120–150 DKK za godzinę (72–90 zł). Pracownicy magazynów i produkcji otrzymują 140–180 DKK za godzinę (84–108 zł), co czyni te branże jednymi z najbardziej opłacalnych dla osób bez specjalistycznego wykształcenia.
Polacy w Danii: gdzie mieszkają i w jakich branżach pracują?
Dane z EURES i polskich urzędów pracy wskazują, że Polacy najczęściej wybierają:
- Kopenhagę i okolice – lotniska, logistyka, gastronomia
- Jutlandię Środkową i Południową – produkcja, magazyny, rolnictwo
- Zelandię – usługi, budownictwo, prace sezonowe
Branże, w których Polacy dominują, pokrywają się z ofertami publikowanymi przez EURES. Są to przede wszystkim prace fizyczne, gastronomia, sprzątanie, produkcja i logistyka.
Północ Europy wciąż kusi Polaków
Raport EURES o brakach kadrowych w Europie podkreśla, że kraje skandynawskie — w tym Dania — od lat borykają się z niedoborem pracowników.
Wysokie zarobki, przejrzyste zasady zatrudnienia i ogromne zapotrzebowanie na pracowników sprawiają, że północ Europy pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych kierunków emigracji zarobkowej. A Polacy — jak pokazują oferty i statystyki — świetnie odnajdują się w tamtejszej gospodarce.