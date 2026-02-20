Brutalny atak! 15-letni Ukrainiec stracił palce. Co się stało w windzie przy ulicy 1 Maja w Szczecinie?

Atak w windzie. 15-latek stracił palce

Do dramatu doszło w windzie jednego z bloków na ul. 1 Maja w Szczecinie. Jak opisuje TVP3 Szczecin, w nocy z 17 na 18 lutego 15-letni obywatel Ukrainy został zaatakowany przez dwóch starszych kolegów. Według ustaleń reporterów, napastnicy to 19-latek i nastolatek w wieku 15–16 lat (różne redakcje podają nieco odmienne dane co do wieku młodszego sprawcy).

Sprawcy mieli użyć ostrego narzędzia, najprawdopodobniej większego noża. Chłopak stracił mały palec prawej stopy oraz fragment czwartego palca, a także doznał ran ciętych lewej nogi, kolana oraz obu dłoni.

Sprawcy zatrzymani. Co wiadomo o napastnikach?

Obaj napastnicy zostali szybko zatrzymani przez policję. Jak podaje TVP Info, to 19-latek i 15-latek, którzy mieli znać swoją ofiarę już wcześniej. Śledczy zakładają, że nie był to przypadkowy atak na nieznaną osobę, lecz konflikt między znajomymi.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że głównym agresorem miał być 19-latek, który zadawał ciosy nożem. Rola młodszego nastolatka jest wciąż wyjaśniana – media informują, że brał udział w zajściu, ale szczegóły jego udziału nie zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości.

Prokuratura: „To nie był atak na tle narodowościowym”

Sprawą zajmuje się prokuratura w Szczecinie. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie brutalnego ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak podkreślają prokuratorzy, wszystko wskazuje na to, że zdarzenie nie miało podłoża narodowościowego, mimo że poszkodowany jest obywatelem Ukrainy.

Prokuratura zaznacza, że ofiara i sprawcy prawdopodobnie znali się wcześniej. Motyw ataku wciąż jest wyjaśniany – śledczy nie ujawniają na razie, co mogło doprowadzić do tak brutalnego zachowania nastolatków. Według doniesień mediów, zaplanowano przesłuchania zatrzymanych, a zebrany materiał dowodowy ma pozwolić na przedstawienie im zarzutów związanych z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Dramat 15-latka. Co dalej z poszkodowanym?

Wiadomo, że stan zdrowia chłopca jest poważny, ale stabilny. Utrata palców i liczne rany cięte oznaczają dla 15-latka długą rehabilitację i konieczność specjalistycznej opieki medycznej. Media podkreślają, że obrażenia mają charakter trwały i mogą wpłynąć na jego dalsze życie.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie