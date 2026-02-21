Przyjaźni ani miłości z tego raczej nie będzie! Tych nacji Polacy nie darzą sympatią

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-21 5:00

Polacy potrafią kochać całym sercem, ale gdy chodzi o niektóre narody – emocje idą w zupełnie inną stronę. Najnowsze badania CBOS pokazują, że skala niechęci wobec części nacji jest dziś rekordowo wysoka, a na samym dole zestawienia znalazły się grupy, do których dystans deklaruje nawet trzy czwarte badanych. Kto dokładnie trafił na czarną listę? Pełny ranking 10 najmniej lubianych narodów przez Polaków znajdziesz w naszej galerii.

Nastroje po wojnie i kryzysach

Wojna, polityka, historia – to one dziś piszą mapę sympatii i antypatii. Z raportów CBOS wynika, że po 2022 roku nastąpił gwałtowny wzrost niechęci wobec części wschodnich sąsiadów oraz narodów kojarzonych z agresją i niestabilnością polityczną. W jednym przypadku niechęć deklaruje aż około 74% ankietowanych – to poziom, który trudno przebić w jakimkolwiek innym badaniu społecznym.

Jednocześnie widać wyraźne ochłodzenie stosunku do narodów, które jeszcze niedawno zyskiwały na fali współczucia czy politycznego sojuszu. Wzrost niechęci odnotowano m.in. wobec kilku kluczowych partnerów politycznych i historycznych, a także wobec grup, które od lat budzą w Polsce silne emocje – zarówno z powodów historycznych, jak i stereotypów obecnych w debacie publicznej.

Kto budzi największą nieufność?

Na dole rankingów od lat krążą te same nazwy – ale proporcje się zmieniają. Najnowsze dane pokazują, że do ścisłej czołówki narodów budzących niechęć dołączyły grupy, które wcześniej były traktowane raczej obojętnie. W kilku przypadkach odsetek deklarowanej niechęci przebił 40%, a sympatia spadła poniżej 25%.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden trend: część nacji nie budzi może tak spektakularnej niechęci, ale jednocześnie ma bardzo niski poziom sympatii. To właśnie one domykają nasz ranking – nie są „znienawidzone”, ale zdecydowanie nie należą do ulubieńców Polaków.

Antypatie, które trudno przełamać

Są też narody, wobec których negatywne emocje wydają się wyjątkowo trwałe. W ich przypadku od lat utrzymuje się wysoki poziom niechęci, a kolejne kryzysy międzynarodowe tylko utrwalają ten obraz. Badacze zwracają uwagę, że w grę wchodzą tu nie tylko bieżące wydarzenia, ale też długie cienie historii, pamięć o konfliktach i sposób, w jaki przedstawia się te narody w mediach.

Czy te antypatie da się odczarować? To pytanie zostawiamy socjologom. My natomiast prezentujemy konkretne liczby – i listę narodów, które w oczach Polaków wypadają dziś najsłabiej. Zajrzyj do galerii i sprawdź, kto trafił do pierwszej dziesiątki.

