Spis treści

Byliśmy na zakupach w niemieckim Lidlu. Ile kosztują podstawowe produkty?

Mały ruch przygraniczny to zjawisko znane od dziesięcioleci. Zarówno Polacy jak i Niemcy odwiedzają miejscowości po drugiej stronie granicy, by zrobić zakupy w lokalnych sklepach. Powody są różne. Najczęściej są to różnice cenowe. Dużą rolę odgrywa także jakość. Wiele osób poszukuje też produktów, których nie znajdą w swoim kraju.

Przygraniczny handel - mimo, iż z ogromnymi utrudnieniami - funkcjonował w czasach PRL i NRD. Po zmianach ustrojowo-gospodarczych znacznie się rozwinął. Polacy jeździli do Niemiec po kultową "chemię", a Niemcy odwiedzali Polskę w poszukiwaniu tańszych produktów spożywczych i używek. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen granice dosłownie zniknęły, a zakupy u sąsiadów stały się dla wielu mieszkańców pogranicza niemal codziennością. Mimo, iż ceny są dość wyrównane, wciąż szukamy okazji po drugiej stronie granicy. Wszyscy doskonale pamiętamy, gdy w Niemczech dużo tańszy niż w Polsce, był m.in. cukier. W jakie produkty warto zaopatrzyć się w Niemczech, a co lepiej kupić w Polsce? Super Express wybrał się do jednej z przygranicznych miejscowości, by zrobić zakupy w sklepie sieci Lidl, która działa w obu krajach, a następnie porównaliśmy ceny, by przekonać się, gdzie bardziej opłaca się robić zakupy.

Zrobiliśmy zakupy w Lidlu w Niemczech. Co znalazło się w koszyku?

Na liście zakupów znalazły się podstawowe produkty żywnościowe, m.in. mleko, jaja, cukier czy mąka, a także - przy okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia - popularny Mikołaj z czekolady. Z prostej przyczyny na naszej liście nie znalazły się składniki służące do przygotowania wigilijnych czy świątecznych potraw. A to dlatego, że w obu krajach Boże Narodzenie obchodzone jest trochę inaczej, a świąteczne menu nieco się różni w obu krajach.

Jakie produkty trafiły do koszyka i ile kosztował każdy z nich i jego odpowiednik w Polsce? Dokładne porównanie znajdziecie w poniższej galerii.

Lidl w Polsce czy Lidl w Niemczech? Gdzie jest taniej?

Za wszystkie zakupy w niemieckim Lidlu zapłaciliśmy niewiele ponad 26 euro, czyli około 112 złotych. Za te same produkty w Polsce zapłacilibyśmy około 99 złotych. Jednak w tym konkretnym przypadku decydująca okazała się cena filetów z kurczaka, które u naszego zachodniego sąsiada okazały się niemal dwukrotnie droższe. Nie uwzględniając tego jednego produktu, ostatecznie można byłoby mówić o remisie!

Ceny pozostałych artykułów pozostają na zbliżonym poziomie, a niewielkie różnice wynikają najczęściej z wahania kursu euro. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, czy bardziej opłaca się robić zakupy w Polsce, czy w Niemczech. Warto również pamiętać, że po obu stronach granicy często można trafić na atrakcyjne promocje i rabaty, dzięki którym wartość na paragonie może znacznie się zmniejszyć.

