Nietypowi plażowicze w popularnym kurorcie. Na plaży pojawiły się dziki

Dziki na plaży w Międzyzdrojach

Dziki są stałym elementem nadmorskich kurortów. Są często widziane m.in. w Świnoujściu i Międzyzdrojach, gdzie biegają między zabudowaniami i poszukują pożywienia w śmietnikach. Tym razem zwierzęta postanowiły wybrać się na plażę. Nie spłoszyły ich nawet tłumy wypoczywających ludzi. Dziki spacerowały po piasku i wchodziły do wody.

Nagranie, na którym widać dorosłą lochę w towarzystwie młodych, trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy.

"Rodzinny wypad na plażę" "Dajcie im spokój. To naturalne środowisko w jakim brodzą zwierzaki" "Wczasy z dzikami. Nigdzie na świecie tego nie ma" "Każdy ma prawo skorzystać z plaży" "Gorąco, więc poszły się ochłodzić. Ludzie zabierają im coraz więcej terenów" "I to jeszcze z małymi... Nie zdajesz sobie sprawy w jakim niebezpieczeństwie byłeś"

- czytamy w komentarzach

Czy dziki na plaży są niebezpieczne?

Obecność dzików na plaży w Międzyzdrojach czy innych kurortach nad Bałtykiem, to sytuacja, która powtarza się niemal każdego lata. Zwierzęta są przyzwyczajone do obecności ludzi, prze co często nie wykazują agresji i ignorują obecność człowieka. Niemniej jednak należy zachować ostrożność i odpowiedzialność w ich towarzystwie.

Niektórzy jednak zachowują się nieostrożnie i nieodpowiedzialnie, traktując dziki jak wakacyjną atrakcję. Warto mieć na uwadze, że to dzikie zwierzę, które może być nieprzewidywalne. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku, gdy dziki pojawiają się z młodymi. W sytuacji zagrożenia mogą stać się wyjątkowo agresywne.

Poniżej kilka zasad, których warto przestrzegać, spotykając dzika na plaży:

Zachowaj spokój i nie panikuj.

Nie zbliżaj się do zwierzęcia, zwłaszcza do lochy z młodymi.

Nie karm dzików, ponieważ przyzwyczają się do obecności ludzi i będą częściej odwiedzać plażę.

Nie drażnij zwierzęcia i nie próbuj go głaskać.

Jeśli dzik zacznie się zbliżać, spróbuj powoli się oddalić.

W przypadku, gdy dziki pojawiają się w dużych skupiskach ludzi, gdzie mogą stanowić zagrożenie, należy zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom.

