Sprawców zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak dwóch mężczyzn idzie wąskim przejściem od strony ul. Podgórnej i kieruje się w stronę wejścia do TRAFO. Następnie, po uszkodzeniu drzwi, biegiem uciekają z miejsca zdarzenia.

"Dziś w nocy zniszczono drzwi wejściowe TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie, na których, na tle tęczowej flagi, znajdowały się symbole reprezentujące nasze wartości oraz symbole instytucji otwartej i tolerancyjnej"

- informują przedstawiciele TRAFO.

Akt wandalizmu został zgłoszony na policję, a nagranie z zajścia zostało opublikowane w sieci.

Trwa ustalanie, czy była to próba włamania, czy może akt wandalizmu o podłożu światopoglądowym. Wiele wskazuje na to, że nie był to przypadkowy wybryk chuligański, lecz zamierzone działanie osób o skrajnie prawicowych poglądach. Owszem, każdy ma prawo do swoich przekonań, jednak na prezentowanie ich w taki sposób, czyli poprzez niszczenie mienia, nie ma żadnego usprawiedliwienia.

"Nie pozostaniemy bierni w obliczu brunatnienia społeczeństwa. Za pomocą dostępnych nam środków zamierzamy dalej budować przestrzeń przyjazną dla wszystkich. Nie ma miejsca na Polskę homofobiczną, antysemicką, antyislamską, rasistowską, ksenofobiczną, na nacjonalistyczną głupotę i nienawiść"

- przekonują przedstawiciele TRAFO.

