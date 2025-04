Spis treści

Mimo, że jej stosowanie tego naparu może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, w sytuacji, gdy będziemy spożywać go częściej, mogą pojawić się skutki uboczne, które mogą w efekcie zaszkodzić. Dlatego w kilku krajach zdecydowano o wprowadzeniu zakazu sprzedaży herbaty zawierającej liść senesu. Co to za specyfik? W jakich sytuacjach jest stosowany i dlaczego może stanowić zagrożenie dla zdrowia? Wyjaśniamy.

Do czego służy liść senesu?

Liść senesu pochodzi z rośliny o nazwie senes (Senna alexandrina), znanej też jako senes ostrolistny. Dawna nazwa tej rośliny to strączyniec ostrolistny. Jest to krzew, który naturalnie rośnie w pustynnych i półpustynnych rejonach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, szczególnie w Sudanie i Egipcie. Senes charakteryzuje się żółtymi kwiatami zebranymi w grona, a jego owoce to strąki przypominające płaskie łuszczyny. Liście są eliptyczne, zielone, i to właśnie one – po wysuszeniu – są używane w ziołolecznictwie.

Liść senesu stosowany jest głównie jako naturalny środek przeczyszczający przy zaparciach — zarówno sporadycznych, jak i w niektórych przypadkach przewlekłych. Wykorzystuje się go również przed badaniami diagnostycznymi jelit, np. kolonoskopią, aby oczyścić przewód pokarmowy. Często pojawia się także w preparatach odchudzających lub „detoksykujących”. I właśnie takie zastosowanie budzi kontrowersje ze względu na ryzyko skutków ubocznych, takich jak uzależnienie jelit od jego działania przeczyszczającego, ryzyko uszkodzenia wątroby, odwodnienia czy problemów z gospodarką elektrolitową organizmu. ​

Herbaty z liściem senesu zakazane w kilku krajach

Z tego właśnie powodu, czyli skutków ubocznych, herbaty zawierające liść senesu zostały zakazane w kilku krajach, m.in. Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Natomiast w Polsce herbaty z liściem senesu są wciąż legalnie dostępne. Można je kupić w aptekach, sklepach zielarskich, a nawet w supermarketach na stoiskach z herbatą i ziołami.

Napar cieszy się dużą popularnością wśród klientów, którzy często nie zdają sobie sprawy z jego skutków ubocznych, ale też świadomie starają się nie zwracać na nie uwagi. Z możliwości legalnego zakupu herbaty z liściem senesu korzystają również Niemcy, którzy odwiedzają przygraniczne miasta w Polsce, by zaopatrzyć się w specyfik, który w ich kraju został wycofany z rynku.

Skutki uboczne stosowania liścia senesu

Spożywanie ziół jest powszechnie uznawane za bezpieczne. Eksperci apelują jednak, by zachować ostrożność i konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania preparatów ziołowych, gdyż podobnie jak w przypadku liścia senesu, ich długotrwałe stosowanie może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Poniżej przedstawiamy skutki uboczne długotrwałego stosowania liścia senesu

Uzależnienie jelit od środka przeczyszczającego

Jelita mogą przestać pracować samodzielnie bez pomocy senesu.



Prowadzi to do przewlekłych zaparć po odstawieniu.

Odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe

Silne przeczyszczenie prowadzi do utraty dużej ilości wody i soli mineralnych (potas, sód, magnez).



Może to powodować: osłabienie, drżenie mięśni, zaburzenia rytmu serca.

Uszkodzenie wątroby i nerek

Przewlekłe stosowanie może obciążać wątrobę i nerki.



W literaturze medycznej opisano przypadki toksycznego uszkodzenia wątroby po długotrwałym stosowaniu.

Zaburzenia rytmu serca

Głównie wynikające z niedoboru potasu (hipokaliemia), który może prowadzić do arytmii serca.

Bóle brzucha i skurcze jelit

Nawet przy krótkotrwałym stosowaniu, niektóre osoby doświadczają silnych skurczów, wzdęć i nudności.

Przebarwienia okrężnicy (melanoza okrężnicy)

Jest to stan, w którym błona śluzowa jelita grubego ciemnieje.



Zmiana nie jest rakotwórcza, ale może być oznaką nadużywania środków przeczyszczających.

Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych

Częste przeczyszczanie przyspiesza pasaż jelitowy i zmniejsza wchłanianie witamin i minerałów.

Sonda Stosujesz zioła na odchudzanie? Nie Tak, gotowe preparaty Tak, samodzielnie przygotowane napary i mieszanki Tak, ale tylko jako dodatek, np. do potraw Nie wiem