Brawurowa jazda zakończona mandatem i punktami karnymi
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 31 października, na ulicy Derdowskiego w Szczecinie. Nagranie z kolizji zostało opublikowane na profilu Stop Cham. Na filmie widać, jak kierowca czerwonego mitsubishi brawurowo zmienia pasy, wyprzedzając slalomem inne pojazdy. Lewym pasem wyprzedził autobus, następnie prawym pasem wyprzedził SUV-a. Podczas niebezpiecznych manewrów kierowca przekroczył podwójną ciągłą linię i wjechał na przeciwległy pas. Tam doszło do zderzenia z busem.
Sytuacja wyglądała groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawca otrzymał mandat w kwocie 1500 zł i 10 punktów karnych.
Nagraniem zainteresowała się policja
Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci, wywołując burzliwą dyskusję na temat zachowania pirata drogowego w mitsubishi. Filmem zainteresowali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
– Nie mieliśmy wiedzy o tym nagraniu. Ono nie trafiło na naszą skrzynkę "Stop agresji drogowej", a szkoda, bo gdybyśmy mieli je wcześniej, to moglibyśmy bardziej kompleksowo podejść do obsługi tego zdarzenia - mówi w rozmowie z TVN24 nadkomisarz Anna Gembala ze szczecińskiej policji.
Masz nagranie kolizji lub wypadku - zgłoś się na policję.
Policjantka podkreśla, że nagrania ze zdarzeń drogowych są bardzo cenne dla funkcjonariuszy, którzy prowadzą dochodzenie.
- Warto dawać znać policjantom, że posiadamy nagranie, które może dać głębszy obraz całej sytuacji - dodaje nadkom. Anna Gembala, przypominając jednocześnie, że jeśli jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia na drodze to warto upewnić się, czy jego uczestnicy nie potrzebują jakiejś pomocy.