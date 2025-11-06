Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 31 października, na ulicy Derdowskiego w Szczecinie. Nagranie z kolizji zostało opublikowane na profilu Stop Cham. Na filmie widać, jak kierowca czerwonego mitsubishi brawurowo zmienia pasy, wyprzedzając slalomem inne pojazdy. Lewym pasem wyprzedził autobus, następnie prawym pasem wyprzedził SUV-a. Podczas niebezpiecznych manewrów kierowca przekroczył podwójną ciągłą linię i wjechał na przeciwległy pas. Tam doszło do zderzenia z busem.

Sytuacja wyglądała groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawca otrzymał mandat w kwocie 1500 zł i 10 punktów karnych.

Nagraniem zainteresowała się policja

Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci, wywołując burzliwą dyskusję na temat zachowania pirata drogowego w mitsubishi. Filmem zainteresowali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

– Nie mieliśmy wiedzy o tym nagraniu. Ono nie trafiło na naszą skrzynkę "Stop agresji drogowej", a szkoda, bo gdybyśmy mieli je wcześniej, to moglibyśmy bardziej kompleksowo podejść do obsługi tego zdarzenia - mówi w rozmowie z TVN24 nadkomisarz Anna Gembala ze szczecińskiej policji.

Masz nagranie kolizji lub wypadku - zgłoś się na policję.

Policjantka podkreśla, że nagrania ze zdarzeń drogowych są bardzo cenne dla funkcjonariuszy, którzy prowadzą dochodzenie.

- Warto dawać znać policjantom, że posiadamy nagranie, które może dać głębszy obraz całej sytuacji - dodaje nadkom. Anna Gembala, przypominając jednocześnie, że jeśli jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia na drodze to warto upewnić się, czy jego uczestnicy nie potrzebują jakiejś pomocy.

