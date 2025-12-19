Gala Społecznika na 5! Pomorze Zachodnie nagrodziło lokalnych bohaterów. Sprawdź, kto otrzymał wyróżnienia!

Społecznik na 5! – program wspierający inicjatywy oddolne w Zachodniopomorskiem
Program Społecznik na 5! to inicjatywa Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, która ma na celu wspieranie aktywności obywatelskiej i integrowanie lokalnych społeczności. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, program ten oferuje mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na realizację oddolnych inicjatyw, promuje inicjatywy proekologiczne oraz wspiera wolontariat i animację społeczną. W 2025 roku w ramach programu złożono 1279 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymały 603 projekty na łączną kwotę 3 585 968,93 zł.
Nagrodzeni w Programie Społecznik na 5! – debiuty, ekologia i aktywizacja wolontariuszy
Podczas Gali Społecznika na 5! wręczono nagrody w kilku kategoriach. W kategorii „Debiut” nagrodzono organizacje, które po raz pierwszy wnioskowały o dofinansowanie w ramach programu. Wśród laureatów znaleźli się:
- Fundacja Imienia Kota Gacka (subregion A)
- Koło Gospodyń Wiejskich „Żarnowianki” (subregion B)
- Stowarzyszenie Drawieński Ryneczek (subregion C)
- Yukan Karate Kyokushin Koszalin (subregion D)
- Fundacja dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (subregion E)
Fundacja Imienia Kota Gacka została również nagrodzona w kategorii „Projekt Ekologiczny” oraz „Projekt Młodzieżowy” za inicjatywę „Zielone serca, pomocne dłonie”. Z kolei Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet otrzymało nagrodę w kategorii „Projekt Aktywizujący Wolontariuszy”.
Konkurs „Barwy Wolontariatu” – uhonorowanie osób i grup angażujących się w wolontariat na Pomorzu Zachodnim
Podczas Gali ogłoszono również wyniki konkursu „Barwy Wolontariatu”, organizowanego przez stowarzyszenie POLITES. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób i grup, które w sposób szczególny angażują się w działalność wolontariacką na Pomorzu Zachodnim. W kategorii „Wolontariuszka/wolontariusz indywidualna/-y” nagrodzeni zostali:
- I miejsce: Ryszarda Wawrzyniak
- II miejsce: Iwona Haśkiewicz
- III miejsce: Jakub Bogusławski
W kategorii „Grupa wolontariuszy” nagrody otrzymali:
- I miejsce: Grupa Wolontariuszy „SPARKS”
- II miejsce: Grupa ratownicza PAREMADIC
- III miejsce: Wolontariat Dmuchawiec
Gala Społecznika na 5! – podziękowania i inspiracje na przyszłość
Gala Społecznika na 5! była okazją do podziękowania osobom i organizacjom, które aktywnie działają na rzecz rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Jak podkreślali przedstawiciele władz samorządowych, to właśnie dzięki ich zaangażowaniu i pasji region staje się lepszym miejscem do życia. Uroczystość była również źródłem inspiracji dla innych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w działania społeczne i zmieniać swoje otoczenie na lepsze.
Więcej informacji o programie Społecznik można znaleźć na stronie internetowej: spolecznik.karrsa.eu oraz na specjalnej stronie www.se.pl/program-spolecznik.
Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinansowanych działań.