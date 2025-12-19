Gala Społecznika na 5! Pomorze Zachodnie nagrodziło lokalnych bohaterów. Sprawdź, kto otrzymał wyróżnienia!

Społecznik na 5! – program wspierający inicjatywy oddolne w Zachodniopomorskiem

Program Społecznik na 5! to inicjatywa Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, która ma na celu wspieranie aktywności obywatelskiej i integrowanie lokalnych społeczności. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, program ten oferuje mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na realizację oddolnych inicjatyw, promuje inicjatywy proekologiczne oraz wspiera wolontariat i animację społeczną. W 2025 roku w ramach programu złożono 1279 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymały 603 projekty na łączną kwotę 3 585 968,93 zł.

Nagrodzeni w Programie Społecznik na 5! – debiuty, ekologia i aktywizacja wolontariuszy

Podczas Gali Społecznika na 5! wręczono nagrody w kilku kategoriach. W kategorii „Debiut” nagrodzono organizacje, które po raz pierwszy wnioskowały o dofinansowanie w ramach programu. Wśród laureatów znaleźli się:

Fundacja Imienia Kota Gacka (subregion A)

Koło Gospodyń Wiejskich „Żarnowianki” (subregion B)

Stowarzyszenie Drawieński Ryneczek (subregion C)

Yukan Karate Kyokushin Koszalin (subregion D)

Fundacja dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (subregion E)

Fundacja Imienia Kota Gacka została również nagrodzona w kategorii „Projekt Ekologiczny” oraz „Projekt Młodzieżowy” za inicjatywę „Zielone serca, pomocne dłonie”. Z kolei Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet otrzymało nagrodę w kategorii „Projekt Aktywizujący Wolontariuszy”.

Konkurs „Barwy Wolontariatu” – uhonorowanie osób i grup angażujących się w wolontariat na Pomorzu Zachodnim

Podczas Gali ogłoszono również wyniki konkursu „Barwy Wolontariatu”, organizowanego przez stowarzyszenie POLITES. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób i grup, które w sposób szczególny angażują się w działalność wolontariacką na Pomorzu Zachodnim. W kategorii „Wolontariuszka/wolontariusz indywidualna/-y” nagrodzeni zostali:

I miejsce: Ryszarda Wawrzyniak

II miejsce: Iwona Haśkiewicz

III miejsce: Jakub Bogusławski

W kategorii „Grupa wolontariuszy” nagrody otrzymali:

I miejsce: Grupa Wolontariuszy „SPARKS”

II miejsce: Grupa ratownicza PAREMADIC

III miejsce: Wolontariat Dmuchawiec

Gala Społecznika na 5! – podziękowania i inspiracje na przyszłość

Gala Społecznika na 5! była okazją do podziękowania osobom i organizacjom, które aktywnie działają na rzecz rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Jak podkreślali przedstawiciele władz samorządowych, to właśnie dzięki ich zaangażowaniu i pasji region staje się lepszym miejscem do życia. Uroczystość była również źródłem inspiracji dla innych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w działania społeczne i zmieniać swoje otoczenie na lepsze.

Więcej informacji o programie Społecznik można znaleźć na stronie internetowej: spolecznik.karrsa.eu oraz na specjalnej stronie www.se.pl/program-spolecznik.

Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinansowanych działań.