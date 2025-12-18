Syreny alarmowe wyją w Szczecinie. Co to za dźwięki?

W trakcie treningu trzykrotnie, co 10 minut, zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający 1 minutę. Włączenie syren zostanie poprzedzone krótkim komunikatem głosowym. Jak podkreślają władze miasta, będzie to wyłącznie alarm ćwiczebny – nie oznacza zagrożenia i nie wymaga żadnych działań.

Dlaczego syreny wyją w Szczecinie?

Celem treningu jest sprawdzenie działania systemu oraz określenie rejonów miasta, w których sygnały są najsłabiej słyszalne. W związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prosi mieszkańców o przekazywanie informacji o poziomie słyszalności sygnału bądź jej braku, ze wskazaniem konkretnej lokalizacji (nazwy ulicy z numerem) na adres email: [email protected]. Wiadomości można przesyłać do 23 grudnia br.

Miasto apeluje do mieszkańców

Informacje od mieszkańców pozwolą na określenie rejonów miasta, w których należy zwiększyć liczbę syren alarmowych w kolejnych latach. Na podstawie takich zgłoszeń w tym roku zainstalowano 11 nowych syren (m.in.: na Bezrzeczu, Wyspie Puckiej czy w Zdunowie). Kosztowały one łącznie 709 tys. zł. Po tej rozbudowie cały system składa się obecnie z 71 syren.

