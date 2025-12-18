Gwałt na małym dziecku

Do wstrząsających zdarzeń doszło pod koniec sierpnia 2024 roku w jednej z dzielnic Szczecina. Matka zostawiła swoją 9-miesięczną córeczkę pod opieką swojego konkubenta. Ten, jak się później okazało, wykorzystał bezbronność dziecka i dopuścił się wobec niego ohydnego czynu. Po zgwałceniu niemowlę zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu niezbędnej pomocy. Na szczęście, życiu dziewczynki nie zagrażało niebezpieczeństwo.

20 lat więzienia i zakaz zbliżania się do ofiary

Sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie poinformował o szczegółach wyroku.

– Mężczyzna został uznany za winnego tego czynu. Została mu wymierzona kara 20 lat pozbawienia wolności. Ponadto został zobowiązany do uiszczenia nawiązki w kwocie 50 tys. zł na rzecz pokrzywdzonej – powiedział sędzia Tomala w rozmowie z Radiem ESKA.

Oprócz kary więzienia, sąd orzekł wobec mężczyzny pięcioletni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną oraz 15-letni zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz działalności związanych z wychowaniem, edukacją czy też leczeniem małoletnich. To ma na celu ochronę innych dzieci przed potencjalnym zagrożeniem.

Wyrok nie jest prawomocny. Co dalej?

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie nie jest prawomocny. Oznacza to, że zarówno oskarżony, jak i prokuratura mają prawo do wniesienia apelacji.

– Od tego wyroku przysługuje stronom prawo do wniesienia apelacji – potwierdził Michał Tomala.

