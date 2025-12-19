Opuścili niemieckie więzienie, w Szczecinie czekały ich kłopoty

Szczecińscy policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Do zdarzenia doszło w trakcie służby wieczorowo-nocnej w rejonie dworca PKP w Szczecinie.

Nieumundurowani policjanci zauważyli pobudzonego mężczyznę, który wbiegł na schody prowadzące na teren dworca, trzymając w ręku otwartą butelkę piwa i paląc papierosa. Popełnione przez niego wykroczenia były na tyle rażące, że funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Zatrzymanie na dworcu PKP

W trakcie rozmowy mężczyzna oświadczył, że wraz z kolegą opuścił zakład karny na terenie Niemiec i są w trakcie podróży do miejsca zamieszkania, a Szczecin jest jedynie przystankiem na ich trasie. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest w Polsce poszukiwany w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W pewnym momencie na miejsce interwencji podszedł drugi mężczyzna, przedstawiony wcześniej jako jego kolega. Jak się okazało, on również figurował w policyjnych rejestrach jako osoba poszukiwana – tym razem do ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych.

Finał podróży za więziennymi kratami

Dla pierwszego z mężczyzn podróż do domu zakończyła się w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Szybka i skuteczna reakcja policjantów ze Szczecina uniemożliwiła dalszą ucieczkę poszukiwanym.

