Wyszedł z niemieckiego więzienia, w Polsce trafił za kratki. Wpadł przez papierosa

Grzegorz Kluczyński
2025-12-19 7:47

Szczecińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wyszli właśnie z zakładu karnego w Niemczech. Jak się okazało, jeden z nich był poszukiwany w Polsce w celu odbycia kary więzienia, a drugi – w celu ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Do zatrzymania doszło w rejonie dworca PKP w Szczecinie, gdzie mężczyźni swoim zachowaniem zwrócili na siebie uwagę funkcjonariuszy.

Wyszedł z niemieckiego więzienia, w Polsce trafił za kratki

i

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
Opuścili niemieckie więzienie, w Szczecinie czekały ich kłopoty

Szczecińscy policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Do zdarzenia doszło w trakcie służby wieczorowo-nocnej w rejonie dworca PKP w Szczecinie.

Nieumundurowani policjanci zauważyli pobudzonego mężczyznę, który wbiegł na schody prowadzące na teren dworca, trzymając w ręku otwartą butelkę piwa i paląc papierosa. Popełnione przez niego wykroczenia były na tyle rażące, że funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Zatrzymanie na dworcu PKP

W trakcie rozmowy mężczyzna oświadczył, że wraz z kolegą opuścił zakład karny na terenie Niemiec i są w trakcie podróży do miejsca zamieszkania, a Szczecin jest jedynie przystankiem na ich trasie. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest w Polsce poszukiwany w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W pewnym momencie na miejsce interwencji podszedł drugi mężczyzna, przedstawiony wcześniej jako jego kolega. Jak się okazało, on również figurował w policyjnych rejestrach jako osoba poszukiwana – tym razem do ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych.

Finał podróży za więziennymi kratami

Dla pierwszego z mężczyzn podróż do domu zakończyła się w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Szybka i skuteczna reakcja policjantów ze Szczecina uniemożliwiła dalszą ucieczkę poszukiwanym.

