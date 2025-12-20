Polacy masowo uciekają na święta! Zobacz, dokąd lecą całymi rodzinami

Święta w podróży? Polacy mówią: „Tak!”

Jeszcze dekadę temu wyjazd na Boże Narodzenie kojarzył się głównie z odwiedzinami u rodziny. Dziś coraz częściej oznacza to boarding pass, hotel z widokiem na morze albo górską chatę w zupełnie nowym miejscu. Polacy zaczęli traktować święta jako idealny moment na odpoczynek od codzienności — bez gotowania, sprzątania i biegania po sklepach.

Wielu z nas marzy o tym, by choć raz przeżyć Boże Narodzenie inaczej: w słońcu, na stoku, w egzotycznym klimacie albo w europejskiej metropolii pełnej świątecznych iluminacji. To nie jest już ekstrawagancja - to nowa norma.

Statystyki mówią jasno: grudzień to nowy sezon wakacyjny

Z danych biur podróży i portali rezerwacyjnych wynika, że zainteresowanie wyjazdami świątecznymi rośnie z roku na rok. W tym sezonie liczba grudniowych rezerwacji wzrosła o kilkadziesiąt procent, a niektóre kierunki wyprzedały się już na początku listopada.

Co ciekawe, Polacy nie wybierają tylko ciepłych krajów. Ogromną popularnością cieszą się również miejsca, w których można poczuć prawdziwie zimowy klimat — śnieg, jarmarki, górskie krajobrazy i tradycyjne świąteczne potrawy.

Eksperci zauważają też, że coraz więcej osób traktuje świąteczny wyjazd jako prezent dla siebie i bliskich. Zamiast kolejnych skarpetek pod choinką — wspólne wspomnienia, zdjęcia i przeżycia, które zostają na lata.

Dlaczego akurat te kraje? Trendy, ceny i… pogoda

Wybory Polaków nie są przypadkowe. Na popularność poszczególnych kierunków wpływają przede wszystkim:

dobre połączenia lotnicze,

atrakcyjne ceny pakietów świątecznych,

pogoda — od tropikalnych upałów po gwarancję śniegu,

lokalne tradycje, które kuszą swoją odmiennością,

bezpieczeństwo i wygoda podróżowania.

Niektóre kraje przyciągają jarmarkami bożonarodzeniowymi, inne — plażami i palmami. Są też takie, które oferują idealny miks: trochę słońca, trochę świątecznego klimatu i dużo atrakcji dla rodzin.

Gdzie Polacy lecą najchętniej na święta?

Przygotowaliśmy dla Was pełny ranking najpopularniejszych kierunków świątecznych wyjazdów - od miejsc absolutnie oczywistych po takie, które mogą Was naprawdę zaskoczyć. Każdy kraj opisaliśmy krótko, wskazując, co najbardziej przyciąga tam Polaków w grudniu. Wejdź do galerii i sprawdź, czy Twój wymarzony kierunek znalazł się w zestawieniu. Być może odkryjesz zupełnie nową inspirację na świąteczną podróż.

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie