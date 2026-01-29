QUIZ. Miasta na literę "H". Twoim zadaniem jest wskazać kraj, w którym się znajdują Pytanie 1 z 11 W Nowym Jorku mamy słynny Harlem, a w Europie miasto Haarlem. Gdzie? Belgia Holandia Luksemburg Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.