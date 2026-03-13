Najlepszy ramen w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich ramenów

Najlepszy ramen w Szczecinie - LISTA
Gdy na dworze panuje chłód, a Ty marzysz o misce pełnej rozgrzewającego bulionu, idealnie ugotowanego makaronu i aromatycznych dodatków, z pewnością myślisz o ramen. To danie, będące esencją japońskiej kuchni, doskonale sprawdza się jako szybki, sycący lunch, pocieszenie po ciężkim dniu, czy po prostu okazja do spróbowania czegoś egzotycznego. Niezależnie od okazji, wielu smakoszy zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Szczecinie?
- Sushi Poke Go Szczecin
- Adres: Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Niewielki lokal, ale jedzenie topka. Jestem z zawodu sushi masterem, więc to była dla mnie miłą odmiana w życiu. Z całym sercem polecam to miejsce, szczególnie nigiri. Ryby świeżutkie, rozpływały się w buzi i zdecydowanie polecam nigiri fusion - cudo! Co do zestawu: krewetki w panko bez zarzutu, chrupiące i świeże. Rolka z tatarem - mus dla podniebienia, a takoyaki pyszne, choć mogły być bardziej wyczuwalne składniki w środku. California była ogromna, pięknie się prezentowała i mocno zwinięta. Troszkę mi przeszkadzałaby ilość serka philadelphia, gdzie połowa niego mogło zastąpić np. Awokado, aby cała kompozycja rolki była bardziej odświeżająca, ale to już kwestia gustu Do obsługi też nie mam zarzutu, załoga uśmiechnięta."
- Oh, my kimchi
- Adres: Śląska 42, 70-432 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetny lokal z bardzo dobrą kuchnią koreańską. Mieliśmy okazję skosztować przepysznego kurczaka (pozycja KFC), kimbap z krewetkami oraz bibimbap gochujang (a na deser jiggly cat) - każde danie petarda. W lokalu byliśmy 30.11. Koło godziny 17.00. Obsługiwała nas przemiła kelnerka (wysoka w ciemnych włosach), która świetnie nam doradziła i opowiedziała o daniach. Super klimat, obłędne jedzenie i przemiła obsługa. Miejsce warte odwiedzenia na mapie Szczecina, szczególnie kiedy najdzie ochota na kuchnię azjatycką."
- Tajska
- Adres: Jagiellońska 11, 70-437 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Absolutnie przepyszne dania, dzieliliśmy się zamówionymi posiłkami i każdy miał w sobie coś wyjątkowego - chrupiący nerkowiec przepyszny sos i kurczaka, a w wersji wegańskiej dużo tofu, kaczka mięciutkie rozpływające się w ustach mięso, kalmary świetną panierkę, smażony taj idealnie wysmażony makaron w pysznym sosie. Krewetki zazwyczaj w większości restauracji są smaczne, ale przyrządzić kalmary by nie były gumowate to sztuka, a tu się idealnie udało. Estetyczne podanie, ciekawy wystrój i dopasowana muzyka tworząca nastrój. Zarezerwowany stolik był przy samym wejściu i ze względu na duży ruch i otwierane co chwilę drzwi, było nam za zimno. Przemiła pani kelnerka dopilnowała, gdy zwolni się inny stolik i przesadziła nas na naszą prośbę w głąb lokalu. Nie było problemu z zamówieniem kilku rodzajów przystawek do dzielenia się, każdy dostał talerzyk, osobne sztućce oraz pałeczki do przystawek i dań głównych. Napoje - pyszne zimowe napary z owocami, dodatek wanilii robił robotę, dostaliśmy praktycznie od razu, na dania nie trzeba było długo czekać. Porcje duże, nie ma problemu z zabraniem reszty na wynos. Przez okienko na kuchnię można podglądać jak cały czas uwijają się kucharze. Córka jest uczulona na białko mleka krowiego, warto wspomnieć, że w tej restauracji dania są bez nabiału (aczkolwiek trzeba było dopytać czy każde), używane jest co najwyżej mleczko kokosowe, miała w końcu ogromny wybór"
- Suszarnia Sushi Szczecin
- Adres: al. Wojska Polskiego 51/U3, 70-476 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Jemy tu już z przyjaciółką od roku, zawsze tak samo dobre, świeże i smaczne. Nigdzie nie jedliśmy lepszego sushi. Jeśli chodzi o zmiany w jakimś zestawie to nigdy nie ma problemu. Obsługa zawsze sympatyczna no i to jedzenie po prostu bomba. Dodatkowo zachwycają nas te piękne talerze i szklanki. No i warto również wspomnieć o pysznej matchy!"
- Kabuki Ramen Shop restauracja Szczecin
- Adres: Jagiellońska 11, 71-437 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczny ramen. Brałam na wynos więc nie oceniam ani serwisu ani atmosfery w restauracji tylko samo jedzenie. Dowieziony na czas, ciągle ciepłe i bardzo dobre. Bulion o intensywnym smaku i świeże składniki. Polecam"
- IZAKAYA Restaurant
- Adres: al. Wojska Polskiego 22, 70-476 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry ramen. Zamówiliśmy jeden vege i jeden mięsny oby dwa miały wyraziste i charakterystyczne smaki. Na pewno wrócę jeszcze na udon na bulionie ostrygowym! Super miła obsługa. Pozdrawiam !"
- Unagi Sushi
- Adres: Aleja Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Jedna z najlepszych kuchni orientalnych / azjatyckich w jakich byłem. Duży plus za dobrą wentylację i odseparowanie kuchni od sali, nie czuć zapachów z kuchni dzięki czemu ubrania nie przesiąkają zapachem. Ładny wystrój i bardzo wygodne loże. Minus za rodzaj lamp i kolor światła nad stolikami, wrażenie jakby się było na przesłuchaniu, proponuję podnieść nieco lampy i wymienić żarówki na barwę ciepłe żółte.Na przystawkę wzięliśmy: pierożki Ebi Gyoza, kaczkę Dakku, wieprzowinę Tonkatsu do tego wodorosty Wakame oraz Kimchi, dodatkowo wzięliśmy różne Rameny. Natomiast moje serce skradła zupa Tom Yum. Przystawka + danie główne + napój wychodzi nieco ponad 100zł/1 os. więc jest ok., drobna uwaga - kaczki z makaronem za mało jak na tą cenę. Generalnie polecam lokal, dania były pysze, na pewno wybiorę się tu ponownie."
- Sushi Kushi & Ramen Shop Bulwary
- Adres: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Lokal o przyjemnym wystroju, ogródkiem na zewnątrz i z miłą obsługą.Sushi było bardzo dobre. Spróbowaliśmy też rzeczy z ich menu z dodatkiem chrupków cheetos. Frytki, rolka sushi i ramen.Frytki dobre, Sushi bardzo dobre, ale ramen skradł moje serce.Wywar kremowy, tłuściutki, z bardzo intensywnym smakiem, którym się wręcz zachwycałem podczas jedzenia. Dodatki bardzo dobre, makaron o idealnej teksturze. Zdecydowanie umieściłbym ten ramen w moim top 3 Najlepszych jakie w życiu jadłem."
- Ramen Shop Szczecin
- Adres: Zielonogórska 31, 71-084 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Ramen był po prostu rewelacyjny! Bulion pełen smaku, makaron idealnie ugotowany, a dodatki świeże i aromatyczne. Wszystko razem tworzy naprawdę wyjątkowe danie, które chce się jeść częściej. Zdecydowanie jeden z najlepszych ramenów, jakie próbowałem. Polecam każdemu!"
- Ramen Shop Szczecin Bulwary
- Adres: Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy Sushi&Pasta, żeby spróbować ramenu. Jednak po krótkim przeglądzie menu, zdecydowaliśmy się jeszcze na chashu bao oraz fryty soboro. Poprosiliśmy o podanie w pierwszej kolejności bao i frytek z batatów. Wow! Frytki były chrupiące mimo, że zatopione w sosie i soczystym mięsie. Miska była naprawdę spora, a wszystko przepyszne. Bułeczka bao też była pyszna. Bardzo dobre tofu w chrupiącej skórce, sos i marynowana marchewka. Vege miso ramen dopełnił uczty. Kremowy bulion z dodatkami był na prawdę bardzo, bardzo pyszny. Obsługa mogłaby być bardziej miła i zainteresować się klientem, ale było po prostu poprawnie. Uwaga, Ramen Shop znajduje się w Sushi&Pasta, jakby ktoś błądził. Pewnie jeszcze wrócimy na pizzę i sushi!"