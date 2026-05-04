Niemcy zaostrzają przepisy. To będzie całkowicie zakazane na stacjach kolejowych

Twarde zasady na dworcach

Deutsche Bahn zaczyna od dwóch najbardziej problematycznych stacji w Berlinie: Zoologischer Garten (Zoo) oraz Ostbahnhof. To właśnie tam od 1 maja obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu, a także zakaz noszenia otwartych puszek i butelek. Ograniczenia obejmują cały teren stacji oraz wyznaczone obszary przed wejściami.

Jak podaje B.Z., decyzja jest reakcją na narastające problemy: kradzieże, bójki, ataki nożem, brud i dewastację. Osoby łamiące zakaz mogą zostać natychmiast wyproszone, a przy powtarzających się naruszeniach – nawet objęte wnioskiem o ściganie.

Wyjątki tylko dla lokali

Zakaz nie dotyczy restauracji i sklepów działających na terenie dworców, o ile sprzedają alkohol do spożycia na miejscu. W praktyce: piwo w barze – tak, piwo na peronie – nie.

W pierwszych tygodniach DB stawia na „przyjazne informowanie”. Ochrona ma działać spokojnie, bez eskalacji. Dopiero gdy ktoś zignoruje prośby, w grę wejdą twardsze środki.

Tysiące przestępstw w pół roku

Skala problemu jest duża. W pierwszym półroczu 2025 roku policja odnotowała 6987 przestępstw na berlińskich dworcach. Choć to niewielki spadek, miejsca te nadal uchodzą za jedne z najbardziej niebezpiecznych w mieście.

Najczęstsze wykroczenia to:

kradzieże – 728

przestępstwa narkotykowe – 459

pobicia i ataki fizyczne – 442

Według rzecznika kolei alkohol często prowadzi do agresji, awantur i „nieakceptowalnych zachowań”, w tym publicznego załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Na ulicy możesz pić, na dworcu już nie

W Niemczech nie obowiązuje ogólnokrajowy zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Piwo na ulicy czy w parku to codzienność i nie grozi za to mandat. Dlatego decyzja kolei jest tak znacząca – to lokalne, twarde ograniczenie, które ma poprawić bezpieczeństwo w najbardziej problematycznych punktach.

Kolejne stacje mogą dołączyć

Deutsche Bahn zapowiada, że Zoo i Ostbahnhof to dopiero początek. Jeśli zakaz przyniesie efekty, kolejne dworce mogą zostać objęte podobnymi zasadami.

