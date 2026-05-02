To nie PRL, to Niemcy w 2026 roku! Dworzec, który straszy bardziej niż urbex

Miasto, do którego Polacy jeżdżą po zakupy, do pracy i „po drodze”

Pasewalk to niespełna 17‑tysięczne miasto oddalone o około 50 kilometrów od Szczecina. Dla wielu Polaków to codzienny kierunek – jedni przyjeżdżają tu do pracy, inni na zakupy do niemieckich supermarketów, a jeszcze inni traktują je jako punkt przesiadkowy lub miejsce „po drodze” w stronę Berlina czy wybrzeża Bałtyku.

Miasto ma wyraźnie przemysłowy charakter. W lokalnej strefie ekonomicznej działają liczne firmy logistyczne i produkcyjne, a największym pracodawcą jest fabryka Birkenstock, w której pracuje wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego. Pasewalk leży też tuż przy autostradzie A20, co czyni je naturalnym węzłem komunikacyjnym – zarówno drogowym, jak i kolejowym.

I właśnie dlatego stan tutejszego dworca tak szokuje. Bo to miejsce, które Polacy odwiedzają regularnie – i które, teoretycznie, powinno być wizytówką regionu.

Węzeł, przez który przejeżdża połowa północnych Niemiec

Choć trudno w to uwierzyć, patrząc na dzisiejszy stan budynku, ten dworzec to jeden z kluczowych punktów na kolejowej mapie północno‑wschodnich Niemiec. Przez stację przewijają się pociągi jadące w stronę Szczecina, Berlina, Lubeki, Stralsundu, Ueckermünde, Prenzlau czy Schwedt, a linie Angermünde–Stralsund i Bützow–Szczecin krzyżują się tu jak arterie w centrum dużej metropolii.

W teorii to idealny punkt przesiadkowy – strategiczny dla regionu i ważny dla podróżnych z Pomorza Przedniego oraz ze Szczecina. W praktyce jednak infrastruktura, która powinna być wizytówką niemieckiej kolei, wygląda dziś jak zapomniana przez wszystkich kulisa do filmu postapokaliptycznego.Od chluby kolei do ruiny. Historia, która dziś boli mieszkańców

Stacja powstała w 1863 roku, kiedy uruchomiono linię z Angermünde do Stralsundu oraz odgałęzienie do Szczecina. Przez dziesięciolecia była dumą regionu – działała tu restauracja czynna całą dobę, wszystkie pomieszczenia były zadbane, a budynek uchodził za przykład solidnej, pruskiej architektury kolejowej.

Dziś mieszkańcy mówią o nim zupełnie inaczej. W Nordkurierze padają określenia „erbärmlicher Zustand” (opłakany stan) i „Vollkatastrophe” (totalna katastrofa), a w listach do redakcji pojawia się szczery żal. „Kiedy dziś wchodzę na dworzec, robi mi się smutno. Co stało się z tym pięknym, zabytkowym budynkiem?” – pisze Egon Krüger, który pamięta czasy świetności stacji.

Właściciel‑widmo i dworzec bez gospodarza

Jednym z największych problemów jest to, że budynek nie należy już do Deutsche Bahn. W 2018 roku został sprzedany prywatnemu inwestorowi, który – jak podają lokalne media – od lat nie odpowiada na żadne próby kontaktu. Miasto nie ma narzędzi, by go zmusić do działania, a DB umywa ręce, bo obiekt nie jest już ich własnością.

Efekt? Dworzec niszczeje w tempie, które zaskakuje nawet mieszkańców. Tynk odpada, okna są zabite deskami, a część budynków pomocniczych otoczono taśmami, jakby groziły zawaleniem. W środku jest jeszcze gorzej – dawne kasy biletowe stoją puste, poczekalnia wygląda jak po nieudanym remoncie, a duża hala dworca została wystawiona… do wynajęcia.

Toalety zamknięte na głucho. „Najbliższa działająca jest w Szczecinie”

Na drzwiach dworcowych toalet wisi oficjalne pismo powiatu Vorpommern‑Greifswald, które nie pozostawia złudzeń. Już nagłówek brzmi jak wyrok:

„Vorübergehende Schließung der Toilette” (tymczasowe zamknięcie toalety).

Dalej urząd zdrowia informuje, że obiekt został wyłączony z użytkowania z powodu "uchybień higienicznych", a całość kończy się kategorycznym:

„Die Nutzung ist untersagt” (korzystanie jest zabronione).

Jak ustalił Nordkurier, kontrola sanepidu i straży miejskiej wykazała tak poważne zaniedbania, że obie toalety uznano za niebezpieczne dla użytkowników. Właściciel otrzymał nakazy naprawy, ale – jak łatwo się domyślić – nic się nie zmieniło.

Mieszkańcy komentują to z gorzką ironią, twierdząc, że „najbliższa działająca toaleta jest w Szczecinie”. To oczywiście parafraza kultowego tekstu z komedii „Miś” o „najbliższym czynnym tarasie widokowym we Wrocławiu”, ale w przypadku tego dworca brzmi aż niepokojąco realistycznie, gdyż nawet nie pokuszono się o postawienie toalety przenośnej, czyli popularnego toitoi'a.

Martwy wyświetlacz i plakat o… nowoczesnych systemach DB

Wnętrze dworca potrafi rozbawić i przerazić jednocześnie. Główny wyświetlacz odjazdów nie działa od dawna – czarny ekran, martwy zegar, zero informacji. Pasażerowie muszą polegać na aplikacjach albo intuicji.

A tymczasem, tuż obok, w gablocie, wisi plakat Deutsche Bahn reklamujący „Multizuganzeige” (wielopoziomowy system informacji o pociągach) – nowoczesne wyświetlacze przyszłości, które mają informować o opóźnieniach i zmianach peronów.

Kontrast między obietnicą cyfrowej kolei a rzeczywistością Pasewalku jest tak absurdalny, że aż komiczny – jakby ktoś powiesił reklamę luksusowych limuzyn w środku rozpadającego się garażu.

Niemcy mogą nam zazdrościć

Ten dworzec udowadnia, że brzydkie, zaniedbane stacje kolejowe nie są polską specjalnością. Wystarczy przekroczyć granicę, by zobaczyć obiekt, który – mimo strategicznego położenia – wygląda jak opuszczona ruina.

Paradoks polega na tym, że w wielu niemieckich miastach dworce są prawdziwymi perełkami – odnowione z dbałością o detale, zadbane, pełne usług i przyjazne dla pasażerów. Pasewalk jest więc wyjątkiem, nie regułą. Ale wyjątkiem tak spektakularnym, że trudno oderwać wzrok.

Zegar nie działa. Toalety zamknięte. Wyświetlacze martwe. Właściciel nieobecny. A pasażerowie? Radzą sobie, jak mogą.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie