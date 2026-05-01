Szalony pościg ulicami miasta. Kradzież w kwiatomacie to był zaledwie początek

Agresywna jazda i zgłoszenie od kierowców

Do policjantów Wydziału Wywiadowczego trafiła informacja o kierowcy, który pędził przez miasto z nadmierną prędkością, jechał agresywnie i stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze szybko namierzyli wskazany pojazd.

Kiedy dali sygnał do zatrzymania, kierowca nawet nie zwolnił. Zamiast tego rozpoczął desperacką ucieczkę.

Ucieczka przez czerwone światła, chodniki i ścieżki rowerowe

Pościg przerodził się w sceny jak z filmu akcji. 24‑latek:

przejeżdżał na czerwonym świetle,

pędził po chodnikach,

wjeżdżał na drogę dla rowerów,

doprowadził do kolizji z innymi pojazdami.

Mimo ryzykownych manewrów nie udało mu się zgubić policjantów.

Piesza ucieczka i szybkie zatrzymanie

W końcu uciekinier rozbił auto i porzucił je razem z pasażerem. Obaj rzucili się do ucieczki pieszo, ale po krótkim pościgu zostali zatrzymani.

Badanie trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu, a test narkotykowy potwierdził obecność środków odurzających. 24‑latek nie miał też uprawnień do kierowania.

Narkotyki, doping i włamanie do kwiatomatu

Podczas przeszukania auta policjanci znaleźli:

mefedron,

substancje mogące być środkami dopingującymi,

sprzęt do ich aplikacji.

Dodatkowo ustalono, że mężczyzna chwilę wcześniej dokonał kradzieży z włamaniem do kwiatomatu na terenie miasta.

3 miesiące aresztu i poważne zarzuty

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, poparty przez prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24‑latka na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty m.in.:

kierowania w stanie nietrzeźwości,

niezatrzymania się do kontroli,

narażenia pasażerów i innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,

kradzieży z włamaniem.

Policja: „Brawura to realne zagrożenie”

Funkcjonariusze przypominają, że lekceważenie przepisów drogowych i agresywna jazda mogą skończyć się tragedią. Każde takie zachowanie spotka się ze zdecydowaną reakcją policji.

