Świnoujście w żałobie. Nie żyje jeden z najbardziej znanych urzędników

Nie żyje Robert Karelus

W poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, Urząd Miasta Świnoujście poinformował o śmierci Roberta Karelusa. Urzędnik przez lata współtworzył wizerunek magistratu i należał do najbardziej rozpoznawalnych urzędników w mieście.

"Z prawdziwym smutkiem przekazuje informacje o nagłej śmierci Roberta Karelusa. Wieloletniego pracownika Urzędu Miasta. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta oraz naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ale nade wszystko dobrego i pełnego sympatii do wszystkich Człowieka. Pogodnego duchem, skutecznego w działaniu i zawsze pozytywnie nastawionego do ludzi, do których miał dużo szacunku bez względu na poglądy"

- napisała w mediach społecznościowych Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

Człowiek, który stworzył język magistratu

Robert Karelus związał się z Urzędem Miasta w 2003 roku, obejmując funkcję rzecznika prasowego po Zbigniewie Wilkońskim.Przez kolejne lata odpowiadał za kontakty z mediami, przekazywanie stanowiska władz miasta oraz informowanie o najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach.

To on był inicjatorem powstania Biura Informacji i Konsultacji Społecznych – jednostki, która miała zbliżyć urząd do mieszkańców i usprawnić dialog społeczny.

Twarz świnoujskiego magistratu

Karelus przez lata reprezentował urząd podczas konferencji prasowych, komentował sprawy dotyczące infrastruktury, turystyki, inwestycji i bieżącego funkcjonowania miasta.Dla wielu mieszkańców był „głosem magistratu” – osobą, która potrafiła wytłumaczyć zawiłości urzędowych decyzji i reagować na kryzysowe sytuacje.

Powrót po chorobie

W 2021 roku, po przezwyciężeniu poważnej choroby, wrócił do pracy w urzędzie. W kolejnych latach objął stanowisko naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które pełnił aż do przejścia na emeryturę.

Odszedł człowiek służby publicznej

Dla mieszkańców i lokalnych dziennikarzy pozostanie symbolem wieloletniej służby samorządowej – człowiekiem, który przez niemal dwie dekady odpowiadał za publiczny głos Świnoujścia.

Robert Karelus miał 64 lata.