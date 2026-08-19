Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Po silnym wietrze i wysokich falach, które jeszcze niedawno zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag na dziesiątkach zachodniopomorskich plaż, nad Bałtyk powrócił upragniony spokój. Wszystkie osiem wyznaczonych kąpielisk w Darłowie jest dziś otwartych dla miłośników morskich kąpieli. Oficjalne analizy potwierdzają, że jakość wody spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C; wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C; wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C; wiatr 2 m/s.

Warunki na plażach są niemal identyczne po obu stronach rozdzielającego kurort kanału portowego. Jedynym wyjątkiem jest kąpielisko numer 2 w Darłówku Zachodnim, gdzie termometry pokazują o jeden stopień więcej – przyjemne 19°C. Słaby wiatr sprawia, że woda o temperaturze 17°C zachęca do orzeźwiającej kąpieli.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich urlopowiczów, którzy obawiają się nagłego pogorszenia stanu wody, mamy świetną wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic ani ich zakwitu. Służby sanitarne oraz ratownicy na bieżąco kontrolują stan czystości wody, dzięki czemu turyści mogą w pełni bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku w falach Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej, choć umiarkowanie ciepłej aury. Temperatura powietrza wynosi 18-19°C, natomiast woda w morzu osiąga temperaturę 17°C. Bardzo słaby wiatr o sile zaledwie 2 m/s stwarza niemal bezwietrzną, bezpieczną atmosferę na brzegu.

Mimo tak sprzyjających warunków, nie wolno tracić czujności. Tragedia, do której doszło na początku tygodnia, dobitnie pokazała, jak potężnym i nieprzewidywalnym żywiołem jest morze, a silne prądy wsteczne potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych pływaków. Złotą zasadą każdego wczasowicza musi być bezwzględne respektowanie zaleceń ratowników oraz obserwacja koloru flagi na wieżyczkach. Pamiętajmy, że wejście do wody przy czerwonej fladze to śmiertelne ryzyko – dziś na szczęście możemy bezpiecznie cieszyć się urokami Bałtyku pod czujnym okiem profesjonalnych służb.

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