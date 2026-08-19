Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Polskie morze bywa niezwykle dynamiczne, ale dzisiejszy dzień upływa pod znakiem bezpiecznych warunków do wypoczynku na plaży w Dąbkach. Na wszystkich czterech strzeżonych kąpieliskach warunki pozwalają na bezpieczną kąpiel. Obecnie pomiary wskazują na umiarkowany wiatr o prędkości 4 m/s, jednak zgodnie z prognozami meteorologicznymi po południu siła wiatru na Wybrzeżu Środkowym wzrośnie do 5-6 w skali Beauforta, a w porywach osiągnąć może 7 stopni.

Oto szczegółowy przegląd kąpielisk w Dąbkach, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Oferuje identyczne, stabilne warunki – powietrze o temperaturze 16°C, woda o temperaturze 18°C oraz łagodny wiatr 4 m/s. Stan wody jest bez zarzutu.

Oferuje identyczne, stabilne warunki – powietrze o temperaturze 16°C, woda o temperaturze 18°C oraz łagodny wiatr 4 m/s. Stan wody jest bez zarzutu. Dąbki Zachód – kąpielisko I: Po zachodniej stronie uzdrowiska warunki są równie sprzyjające. Temperatura powietrza to 16°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s.

Po zachodniej stronie uzdrowiska warunki są równie sprzyjające. Temperatura powietrza to 16°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Tutaj również plażowicze mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Termometry wskazują 16°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy wietrze o sile 4 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic potrafi popsuć urlopowe plany. Na szczęście plażowicze mogą dziś odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają, że woda w strefie przybrzeżnej jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Dąbkach są umiarkowane – temperatura powietrza (16°C) oraz wody (18°C) sprzyjają spacerom i krótkiemu odświeżeniu w morzu, a wiatr o prędkości 4 m/s nie stwarza na ten moment przeszkód. Należy jednak pamiętać, że aura nad Bałtykiem potrafi zmienić się bardzo szybko, zwłaszcza w obliczu popołudniowych ostrzeżeń przed burzami. Dlatego najważniejsza złota zasada każdego turysty brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor wywieszonej na kąpielisku flagi. Bezwzględne słuchanie poleceń ratowników i respektowanie czerwonej flagi to gwarancja bezpiecznego powrotu z wakacji.

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